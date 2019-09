Biglietti in prevendita per il tour di Gazzelle nei palasport

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - Biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...

Alessandra Amoroso a Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù a Roma a novembre : info su ospiti e Biglietti in prevendita : Ci sarà anche Alessandra Amoroso a 45535, Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù, l'evento benefico atteso per il 20 novembre a Roma a supporto del noto ospedale pediatrico. Celebrità del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport saranno vita ad un importante evento con l'obiettivo di festeggiare i 150 dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, condividendo storie di speranza legate alla quotidianità del centro di eccellenza ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Roberto Vecchioni in autunno : Sono ufficiali i concerti di Roberto Vecchioni, annunciati dopo la leg primaverile che aveva organizzato per il supporto del nuovo album che contiene anche il duetto con Francesco Guccini per il brano dedicato all'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, oggi pilota paraolimpico. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La distribuzione avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite ...

Il Concerto Per La Vita di Mogol e Paolo Belli ad Assisi con Arisa - Masini - Fogli - Morgan e molti altri : ospiti e Biglietti in prevendita : Dalla volontà di Mogol (ideatore e socio fondatore della Nazionale Italiana Cantanti) e diPaolo Belli (presidente Nic), condivisa con Gianluca Pecchini (direttore generale Nic), nasce il Concerto Per La Vita a favore dell’Istituto Serafico di Assisi. L'evento è in programma per venerdì 4 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi dalle ore 21.00. Nel giorno dedicato a San Francesco, in cui si celebra ...

Paolo Conte a Napoli - 50 anni di Azzurro al Teatro San Carlo : Biglietti in prevendita : Nel 2018 e nel 2019 ha registrato il tutto esaurito con gli eventi legati ai 50 anni della hit Azzurro: Paolo Conte torna in concerto e aggiunge un evento a Napoli, al Teatro San Carlo. Dopo la serie di concerti Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro, a grande richiesta Paolo Conte aggiunge un live il 2 dicembre al Teatro San Carlo di Napoli. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su VivaTicket, online e ...

Biglietti in prevendita per il concerto degli Evanescence in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto degli Evanescence in Italia nel 2020. Il gruppo di Amy Lee sarà al Mediolanum Forum di Assago nella serata del 14 aprile 2020. La distribuzione dei tagliandi d'ingresso avverrà a cominciare dal 20 settembre e in tutti i canali di vendita abilitati, mentre per i punti vendita saranno attrezzati a cominciare da lunedì 23. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Brunori Sas nei palasport : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Brunori Sas nei palasport. L'artista, pronto a tornare con un album di inediti, supporterà il disco con una serie di live che terrà a cominciare dal mese di marzo 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 11 del 18 settembre, mentre i punti vendita abituali saranno attrezzati a cominciare dalle 11 del 21 settembre. La ...

Simply Red a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per la data al Mediolanum Forum di Assago : Simply Red a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. L'evento è in programma al Mediolanum Forum di Assago, la data è quella del 16 novembre del prossimo anno. I Simply Red presenteranno il nuovo album di inediti dal titolo Blue Eyed Soul in uscita l'8 novembre in tutto il mondo, un disco dalle sonorità funky che vivrà dal vivo sui palchi di palasport e arene europee. Sono al momento 33 le date attese in Irlanda, Gran Bretagna e ...

The 1975 a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : The 1975 a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma sabato 28 marzo. Il Fabrique sarà la location che accoglierà l'unico evento nella nazione dei The 1975 e i biglietti saranno disponibili per l'acquisto nei prossimi giorni al prezzo di 37 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti per il concerto dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre in ...

Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020 - info e Biglietti in prevendita : Dopo l'annuncio del live a Milano, arriva anche il Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020. L'annuncio ufficiale è previsto per lunedì 16 settembre, con biglietti in prevendita che saranno disponibili a cominciare dalle 11 del 25 settembre. Come riporta Heyjude, l'indiscrezione sulla presenza dei Green Day è stata diffusa, forse inavvertitamente, dal sito Ticketmaster, che ha inserito il gruppo di Billie Joe Armstrong nel roster degli ...

Napoli – Sampdoria - Biglietti in vendita da oggi - parte a gonfie vele la prevendita : La prevendita é partita alle 16, a gonfie vele la vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria che si disputerà il 14 Settembre 2019 ore 18.00 in un San Paolo rinnovato. Dopo circa 3 ore, infatti, risulta in esaurimento la Curva B e procede a buon ritmo anche la vendita per Distinti e Tribune. Prosegue anche la vendita degli abbonamenti. Di seguito prezzi e dettagli diffusi dalla Ssc Napoli: Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € ...

Annunciata la data zero di Elisa a Jesolo - info e Biglietti in prevendita : Finalmente ufficiale la data zero di Elisa a Jesolo il 19 novembre, con biglietti in prevendita a cominciare dal 12 settembre alle ore 16. La data va ad aggiungersi a quelle già annunciate per il supporto di Diari Aperti e che avvierà a cominciare dai prossimi mesi. I biglietti saranno distribuiti secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Dream Theater in Italia nel 2020 : I concerti dei Dream Theater in Italia celebreranno i primi 20 anni di Scenes From A Memory con l'assetto già deciso della formula An Evening With. Il gruppo torna nel nostra paese dopo il concerto Rock The Castle 2019, con i live in programma al Palazzo Dello Sport di Roma l'11 febbraio e al Mediolanum Forum di Assago nella serata successiva, quella del 12. I Biglietti sono in prevendita esclusiva a cominciare dalle 10 dell'11 settembre in ...

Green Day a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : I Green Day a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. Era attesa una grande notizia alle ore 18.00 di oggi e in modo puntuale è stata svelata: si tratta delle date del tour mondiale dei Green Day che farà tappa anche in Italia per un unico evento atteso a Milano. Vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, i Green Day annunciano ai fan Italiani che il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro ...