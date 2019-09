Uccise per vendicare la figlia abusata dal nonno | oggi chiede il rito abbreviato insieme

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lavinia Greci A febbraio,a un complice che lo aveva accompagnato in motorino, aveva ucciso il padre della moglie, accusato di aver abusato della, sparandogli in un parcheggio a Rozzano. La prossima udienza prevista per il 31 ottobre Il 25 febbraio di quest'anno avevano ucciso un 63enne in una strada vicino a un punto vendita dei supermercati il Gigante, a Rozzano, in provincia di Milano. Un'esecuzione per "punire" gli abusi perpetrati dall'uomo sulla nipotina. Secondo quanto riportato da Milano Today,, i due responsabili avrebbero chiesto il. Si tratta dell'esecutore materiale, un 34enne, genero della vittima, e del complice, un 25enne che guidava lo scooter che l'ha accompagnato dall'uomo. L'anziano era accusato di abusi nei confronti della nipotina, ladell'uomo che l'ha ucciso. La mattinastessa dell'omicidio si era svolto ...

rubio_chef : Gente malata tenuta morente in carcere, e bambini viziati a cui si insegna che dopo che hai ammazzato uno per noia… - Corriere : Uccise un uomo a bastonate: permesso per festeggiare i 18 anni. «Foto sui social, una vergogna» - MediasetTgcom24 : Uccise e bruciò l'ex fidanzata, ergastolo per Vincenzo Paduano #saradipietrantonio -