Stromboli | l’INGV lancia l’allarme | “C’è attività persistente | possibili altre esplosioni”

Esplosione Stromboli - l’INGV : “Cessato il trabocco lavico - ma resta l’emergenza” : “A Stromboli è cessato il trabocco lavico e il campo si presenta fermo e in graduale raffreddamento”. L’ha accertato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, nel corso dell’ultimo sorvolo effettuato e tramite l’analisi delle immagini delle telecamere. “Il flusso di SO2 – spiegano i vulcanologi dell’Ingv – ha rilevato dalla Rete Flame un moderato decremento ...

Violenta eruzione a Stromboli - l’INGV : “La sequenza esplosiva ha apportato delle modifiche morfologiche dell’area della terrazza craterica” : Una nuova, Violenta eruzione esplosiva di forte intensità si è verificata a Stromboli il 28 agosto 2019 alle 12:17, ora locale. Si è trattato di un nuovo evento parossistico che ha prodotto una colonna eruttiva che si è innalzata fino a 4 km circa al di sopra dell’area sommitale. L’eruzione è stata costituita da tre eventi esplosivi, riconoscibili nel tracciato sismico della stazione STR4. Utente Le prime due esplosioni sono state localizzate ...

Stromboli - l’allarme dell’Ingv : “Rischio grande tsunami se collassa Sciara del Fuoco” : Gabriele Laganà Già dopo l’esplosione di ieri si è verificato uno tsunami di 20 cm. L’Ingv, però, teme un’onda anomala imponente se in mare collassa la Sciara del Fuoco Dopo la violenta esplosione verificatasi ieri, è allarme per lo Stromboli. A preoccupare questa volta non è tanto il rischio vulcanico connesso alle eruzioni improvvise ma la possibilità che si verifichi un imponente tsunami nel caso collassi in mare la parte del ...

Stromboli - il presidente dell’INGV : “E’ allerta - con l’eruzione aumenta il rischio tsunami” : “E’ massima allerta” tra i geologi che stanno monitorando l’eruzione del vulcano Stromboli e “i turisti devono prestare la massima attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile Nazionale e Regionale e del sindaco di Lipari“. Ad affermarlo all’Adnkronos è Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, spiegando che, al momento, esiste oltre a quello vulcanico, anche “il ...

Lo Stromboli erutta ancora - l’INGV : “Altezza della colonna eruttiva superiore ai 2 Km” [FOTO e VIDEO] : Nuova eruzione oggi dello Stromboli che ha causato panico tra i turisti, ma per fortuna senza danni. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiega che l’esplosione di forte intensità delle 12:17 è classificabile come evento parossistico ed ha interessato l’area craterica dello Stromboli. In particolare, l’evento ha riguardato principalmente il settore centro meridionale ...

