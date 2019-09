Sharon Tate | dalla morte a Tarantino

Margot Robbie piange e si nasconde tra la folla dopo essersi rivista in sala come Sharon Tate : Margot Robbie non trattiene la commozione per la "sua" Sharon Tate in C'era una volta a Hollywood. C'era una volta a Hollywood è un omaggio al cinema: fotografia, imprevedibilità e humor tarantiniano si fondono in personaggi potentissimi. Margot Robbie affianca gli iconici Leonardo Di Caprio e Brad Pitt in un film che probabilmente farà vibrare i botteghini internazionali.\\ Ma indipendentemente dai risultati del box office, lo spessore ...