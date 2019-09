Scioperi per il clima il 20 e 27 settembre In arrivo le iniziative della «WeekForFuture»

Iran - il pugno di ferro contro gli Scioperi degli operai continua. E ora arrivano le condanne : In Iran, il 2018 era stato un anno segnato da un numero senza precedenti di scioperi e manifestazioni per rivendicare migliori condizioni di lavoro e per protestare contro i ritardi o i mancati versamenti dei salari. La repressione delle proteste era stata feroce: almeno 467 lavoratori arrestati (tra cui 278 camionisti e 23 insegnanti), decine di condanne a pena detentiva e migliaia di frustate come pena accessoria. Il pugno di ferro prosegue ...

La settimana del clima : dal 20 al 27 settembre la Week for Future con Scioperi e iniziative dei giovani di Greta - ma anche il summit Onu : Quella da venerdì 20 a venerdì 27 settembre sarà una settimana bollente dal punto di vista del clima. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sul clima a New York. #WeekForFuture, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta ...

Scioperi settembre 2019 : treni - taxi e mezzi pubblici. Il calendario e le date : Scioperi settembre 2019: treni, taxi e mezzi pubblici. Il calendario e le date Terminato il periodo vacanziero, ricomincia con impegno anche il fronte delle agitazioni. Il calendario degli Scioperi di settembre 2019 è infatti fitto di impegni e gli stop riguarderanno diverse aziende, causando disagi ai cittadini che si muovono con i mezzi pubblici e con altri mezzi di trasporto. Prendendo a riferimento la tabella del Ministero delle ...

Calendario Scioperi dei trasporti settembre : agitazioni nelle ferrovie - aerei fermi il 6 : Gli scioperi dei trasporti del mese di settembre saranno più di 30, sia a livello nazionale che locale. Ciò che creerà i maggiori disagi sarà l’astensione dal lavoro a livello nazionale del personale aereo, oltre a varie agitazioni regionali nel settore ferroviario. Le altre agitazioni a livello locale interesseranno il trasporto su autobus di parecchie regioni d’Italia. Sciopero nazionale Alitalia il 6, il 21 e il 23 Il primo sciopero del ...

Crescono gli sforzi dei fan per salvare The OA - tutte le iniziative dagli Scioperi della fame alle raccolte fondi : La notizia della cancellazione di The OA da parte di Netflix ha mandato in tilt gli appassionati dell'intricata serie creata da Brit Marling e Zal Batmanglij. Nelle ultime settimane, infatti, alcuni accanitissimi fan hanno dato il via a iniziative a dir poco ambiziose per convincere il colosso dello streaming a invertire la rotta e dare l'ok a una terza stagione. Il primo e più straordinario successo è quello raggiunto da Ryan Lulofs. Questo ...

Scioperi trasporti settembre : aerei a rischio il 6 - poi toccherà a treni e mezzi pubblici : Il mese di settembre sarà caratterizzato da numerosi Scioperi nel settore dei trasporti. Dopo la tregua del mese di agosto, ci attenderanno una serie di agitazioni sindacali, la prima delle quali andrà a coinvolgere il comparto aereo. In data 6/09 avremo uno sciopero nazionale da parte delle aziende e dei vettori aerei della durata di 24 ore. Ad essere coinvolto sarà anche il personale navigante del Gruppo Alitalia. Dunque, saranno a rischio i ...

Ryanair e autostrade : un rientro dalle vacanze pieno di Scioperi : Foto di Michele Tantussi/Getty Images Quello solitamente atteso per l’ultima settimana di agosto sarà un rientro dalle vacanze più complicato del previsto. A infuocare il già bollente clima di fine estate ci penseranno due scioperi, spalmati complessivamente su quattro giorni: uno indetto dai lavoratori di Ryanair e uno dai casellanti autostradali. Lo sciopero di Ryanair I dipendenti di Ryanair incroceranno le braccia per 48 ore, il 22 e ...

Controesodo 2019 - come sopravvivere a traffico - Scioperi e Tutor : Tra il 23 e il 26 agosto chi viaggia in auto dovrà fare i conti con il peggiore weekend di rientro estivo. Per Autostrade è solo da bollino rosso ma meteo incerto, sciopero dei casellanti e ritorno del Tutor rendono necessaria più di una premura. Ecco una guida per arrivare a casa senza danni

Gli Scioperi di Ryanair ad agosto : Un sindacato britannico ne ha indetto uno in agosto e un altro a settembre, i piloti portoghesi potrebbero fare lo stesso, quelli irlandesi decideranno venerdì

Domani 18 giugno 2019 - ore 11 - in diretta su Rai 2 - Relazione Annuale al Parlamento della Commissione di garanzia per gli Scioperi nel 2018 : #OpenSenato 18 giugno 2019, ore 11, in diretta su Rai 2. Dalla Sala Koch di Palazzo Madama: Relazione Annuale al Parlamento sull’attività della Commissione di garanzia per gli scioperi nel 2018 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Sanato Maria Elisabetta Alberti Casellati. View original post

Tensione a Hong Kong - Scioperi e cortei : 8.27 Nuova giornata di Tensione a Hong Kong, che attraversa la peggiore crisi politica dalla fine del mandato britannico. Lo sciopero convocato su Internet dai lavoratori di una ventina di settori, ha fermato varie linee della metropolitana, tra cui quella dell'aeroporto, e provocato ritardi e cancellazioni di voli. In migliaia hanno aderito alla protesta, chiedendo una giornata di malattia o permesso. La governatrice Lam ha avvertito che le ...

Autostrade - iniziano gli Scioperi : ma il pedaggio si deve pagare lo stesso : Primo giorno di scioperi dei casellanti delle Autostrade, in una domenica di per sé da bollino nero per le partenze per le vacanze estive. I pedaggi andranno pagati lo stesso: il traffico sarà infatti incanalato verso quei caselli dove è possibile pagare attraverso sistemi elettronici, quindi Telepass, carte di credito o bancomat,Continua a leggere

Calendario Scioperi agosto 2019 : treni - mezzi pubblici - aerei e taxi : Calendario scioperi agosto 2019: treni, mezzi pubblici, aerei e taxi Per molti italiani con agosto arriva anche qualche giorno di meritato riposo, a inizio mese però sono state fissate diverse mobilitazioni che potrebbero creare diversi disagi a viaggiatori e non. scioperi agosto 2019: il Calendario Sono in particolare due le agitazioni organizzate per agosto: si svolgeranno entrambe a inizio mese. Prima sarà il turno del ...

Scioperi sulle autostrade - primo weekend di agosto da incubo per i viaggiatori : Quattro ore di sciopero per domenica 4 e lunedì 5 agosto che potrebbero complicare la partenza degli automobilisti italiani che avevano scelto il primo fine settimana di agosto per partire per le vacanze. I sindacati comunicano che a fermarsi sarano gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposto alla 146.Continua a leggere