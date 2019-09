Palozzi | report Ama testimonia inefficienza Raggi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – “Raccolta differenziata a Roma, il fallimento del Campidoglio grillino. Il, stilato da Ama e inviato alla Regione Lazio,tutta l’amministrativa della sindacae della compagine grillina. I numeri, infatti, dicono che la produzione media di differenziata si posizionerà a fine anno intorno al 46%: dati allarmanti per la Capitale d’Italia, che peraltro continua a vivere situazioni ambientali di pesante degrado, tra cassonetti stracolmi e una pulizia stradale precaria. Quello che preoccupa, soprattutto, è la mancanza di qualsiasi proposta di programmazione e pianificazione concreta per un ciclo rifiuti realmente virtuoso ed efficiente”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di “Cambiamo!”, Adriano. L'articoloAmaproviene da RomaDailyNews.