Microsoft | in sviluppo un nuovo dispositivo modulare? RUMOR

Age of Empires : il nuovo studio di sviluppo di Microsoft non svilupperà giochi : Durante l'E3 di quest'anno Microsoft ha annunciato di aver acquisito lo studio Double Fine, team di sviluppo di Psychonauts e Brutal Legends. Oltre a questo, la società ha dichiarato la creazione di un nuovo studio che si focalizzerà sul progetto del nuovo Age of Empires.A quanto però questo studio di sviluppo non creerà direttamente giochi, ma in realtà supporterà e supervisionerà il lavoro degli altri team al lavoro sullo sviluppo del ...