Materia oscura | il cerchio si stringe?

Dai buchi neri primordiali nuovi indizi sulla Materia oscura : In cerca di risposte sull’origine del cosmo tra foreste e ragnatele cosmiche che popolano lo spazio profondo. «Abbiamo testato uno scenario in cui la materia oscura è composta da buchi neri non stellari, ma formati nell’universo primordiale», dice Riccardo Murgia, primo autore di uno studio recentemente pubblicato su Physical Review Letters insieme ai colleghi Giulio Scelfo e Matteo Viel della Sissa – Scuola internazionale superiore di studi ...

Fisica - l'italiano Sergio Ferrara vince l'Oscar della scienza per la teoria che "avvicina" la Materia oscura : Il riconoscimento, prestigioso come il Nobel, è stato assegnato per gli studi sulla Supergravità, la ricerca che lega la meccanica quantistica alla relatività di Albert Einstein

Energia e Materia oscura : modulo per le telecomunicazioni pronto per l’integrazione sul satellite Euclid : Thales Alenia Space in Spagna ha consegnato il modulo per le telecomunicazioni della missione Euclid per la sua integrazione sul modulo di Servizio nella sede di Thales Alenia Space a Torino. Euclid è una missione di astronomia e astrofisica di classe media dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha per scopo la comprensione della natura dell’Energia oscura e della materia oscura. Thales Alenia Space in Spagna è responsabile del sistema di ...