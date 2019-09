Malika Ayane show a X Factor | «Sfera | un mese con me e poi canti»

X Factor 13 - Kimono è la nuova Francesca Michielin. Malika Ayane sorpresa della serata - Sfera Ebbasta “cocco” della produzione : E’ molto difficile, considerando il panorama musicale attuale, riuscire ad identificare nuovi talenti, nuovi interpreti, nuovi cantautori o nuovi rapper. Diciamoci la verità, dopo tredici anni di “X Factor”, diciotto di “Amici di Maria De Filippi” e qualche incursione di “The Voice Of Italy” è davvero una missione impossibile scovare e lanciare la nuova stella della musica. Ormai le stelle dei talent durano la “fiammata” di qualche mese, ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

«X Factor 13» - Malika Ayane e Samuel : «Il nostro momento giusto (di andare in Tv)» : Malika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneSi dice che ci sia un tempo per tutto e per Malika Ayane e Samuel quel tempo è legato alla televisione, al confronto con un mezzo che hanno deciso di affrontare per la prima volta di petto. «È il momento giusto: sono riuscita a togliermi tutta una serie di soddisfazioni nella mia carriera e mi sento pronta per fare qualcosa di diverso, per essere costretta ad ...

X Factor 13 - Malika Ayane e Samuel : "Cerchiamo autenticità - senso di contemporaneità e qualcosa che emozioni" (video intervista) : Malika Ayane e Samuel (dei Subsonica) sono due dei tre nuovi giudici di X Factor 13 (insieme alla new entry Sfera Ebbasta e alla confermatissima Mara Maionchi). I due cantanti e musicisti, presenti alla conferenza stampa di presentazione del talent show in onda su Sky Uno dal 12 settembre alle 21.15, hanno raccontato il loro debutto nel programma.prosegui la letturaX Factor 13, Malika Ayane e Samuel: "Cerchiamo autenticità, senso di ...

