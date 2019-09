Lo scisma di Renzi diventa un sisma sui gruppi parlamentari | non solo su quello Pd

Come i giornali hanno raccontato lo scisma del Pd voluto da Renzi : Oggi l'annuncio ufficiale, ma per altro già anticipato con un'ampia intervista che appare su la Repubblica: Matteo Renzi lascerà il Partito democratico. “Non posso più stare assieme ai miei carnefici”, ha detto l'ex premier, che formerà un gruppo parlamentare autonomo alla Camera. Un addio non facile, in qualche modo combattuto anche da alcuni fedelissimi che, Come Nardella, hanno risposto che resteranno nel partito. L'ex premier ed ex ...

Lo scisma di Renzi in 10 domande : Il Partito Democratico sembra ormai alla soglia di una nuova scissione, forse la più traumatica della sua storia. Ecco in dieci domande, i numeri, i tempi e l'impatto politico della mossa di Matteo Renzi. 1) Renzi PUÒ FARE LA SCISSIONE? Non solo Renzi può fare la scissione, ma non sarebbe certo il primo dei grandi leader dem a lasciare il Partito democratico. È accaduto almeno due volte in passato. La prima con Francesco Rutelli, che è ...

Lo 'scisma' di Renzi è più vicino. Cosa sta succedendo nel Pd : Tutto si può dire della scissione annunciata dai Renziani fuorché sia consensuale. Perché Nicola Zingaretti ha fatto dell'unità la sua bussola e perché lo stato maggiore del partito è concorde nel ritenere la scelta dell'ex segretario una "follia", nella migliore delle ipotesi. Una "furbata" per i più critici nei confronti dell'ex segretario. Ettore Rosato, coordinatore dei Comitati civici "Ritorno al Futuro", non vuole chiamarla "scissione", ...

Zingaretti : "Lo scisma renziano sarebbe lacerante" : "Come ha detto Papa Francesco sullo scisma, mi auguro, in piccolo, non avvenga". Questo è l'auspicio di Nicola Zingaretti, che teme la fuoriuscita dei renziani dal Partito Democratico. Il Governo Conte bis è appena nato, ma già si parla di nuove manovre di palazzo. Da giorni, infatti, si vocifera della possibile nascita di gruppi di parlamentari renziani; due gruppi nuovi rispetto al Pd, nei quali potrebbero confluire anche alcuni esponenti ...

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Lo scisma sarebbe lacerante» : Il segretario del Partito democratico: «Con il M5S serve una visione comune». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

Zingaretti su Renzi : "Va via dal Pd? La gente non capirebbe il motivo di uno scisma" : “Non ho avuto modo di parlare con Renzi su questo. Leggo tutti i giorni sui giornali queste voci”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Porta a Porta in onda stasera, rispondendo a una domanda su una possibile uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Suggerisco ai giornalisti - ha aggiunto Zingaretti - di chiedere anche il perchè. Non capisco i motivi che dovrebbero essere alla base di un fatto ...

Zingaretti : “Lo scisma di Renzi sarebbe lacerante” : Roma, 11 set (Adnkronos) – – “Come ha detto Papa Francesco sullo scisma, mi auguro, in piccolo, non avvenga” nei dem. E’ l’auspicio di Nicola Zingaretti che, a Porta a Porta, ha parlato dell’ipotesi di gruppi parlamentari di Renzi. “Leggo tutti i giorni indiscrezioni, suggerisco ai giornalisti di chiedere anche perché, non si capiscono i motivi alla base di un fatto lacerante”. Quanto ...

Zingaretti : «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd. Lavorerò per presidente dem donna» : Prende la parola Nicola Zingaretti. «L'unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi...

Zingaretti : «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd» : Prende la parola Nicola Zingaretti. «L'unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi...