Storm Area 51 | lo scherzo sull’assalto della base USA che è diventato un “possibile

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nella contea meridionale di Lincoln, in Nevada, ci sono due discrete località le cui popolazioni combinate fanno 173 abitanti. Circondate da paesaggi aridi e strade polverose, le città di Rachel e Hiko sembrano nella norma, non particolarmente rilevanti. Eppure, quello che le rende speciali è la loro vicinanza all’51, unasegreta dell’Air Force statunitense. La misteriosadi test militari è da molto tempo associata alle teorie sugli alieni e sugli UFO. In queste due remote città, dal 19 settembre, decine di migliaia di persone dovrebbero riunirsi per due festival, Alienstock e51camp. Nell’arco di pochi mesi, la persona dietro losu Facebook che invitava ad invadere l’51 ha contribuito ad organizzare uno dei festival. Ora però teme che quellopossa trasformarsi in undisastro umanitario”. Il 20 giugno, Matty Roberts, ...

