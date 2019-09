Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud

Chiusura totale Per Samsung Galaxy S8 e Note 8 su Android 10 : le ultime di metà settembre : Una lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento con Android 10 tra i prodotti Samsung Galaxy ancora non esiste, ma oggi 18 settembre qualche informazione extra si può condividere, in riferimento a prodotti come i vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Come avrete notato in queste settimane, i due device lanciati sul mercato nel corso del 2017 non sono stati inclusi negli elenchi dei potenziali prodotti destinati a fare ...

Il programma Android 10 beta di Samsung potrebbe iniziare a ottobre Per Galaxy S10 e Note 10 : Android 10 è stato lanciato all'inizio di questo mese solo sui dispositivi Google Pixel e su alcuni altri smartphone, ma ora spuntano alcuni dettagli sul programma Android 10 beta di Samsung. Secondo SamMobile, l'update potrebbe essere disponibile al pubblico a partire da ottobre come parte di un programma beta di Android 10 per determinati dispositivi Samsung, tra i quali il Galaxy S10 che sarà uno dei primi e probabilmente verrà seguito dalla ...

Download aggiornamento Android 10 Per Samsung - Xiaomi - Sony - OnePlus : All'interno del nostro articolo raccoglieremo tutte le ROM Android 10 in ordine di produttore. Continua a leggere e scarica aggiornamento Android 10 per il tuo telefono / tablet.

Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità Per l’app Samsung Weather : I possessori di un Samsung Galaxy Note 10 avranno accesso a nuove funzionalità dell'app Samsung Weather, tra cui avvisi meteo emessi dal governo per alcuni paesi, mappe radar e videoclip meteorologici dal team editoriale di The Weather Channel, fornitore dell'applicazione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather proviene da TuttoAndroid.

Quanto vale l’usato Galaxy Per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM aggiorna le quote : Ci sono alcune informazioni interessanti da prendere in considerazione oggi 14 settembre per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S10. Magari dando indietro il proprio Galaxy ed ottenendo una valutazione dell'usato che automaticamente darà diritto a ricevere una sorta di buono sconto grazie a TIM. Dopo aver portato alla vostra attenzione le mosse dell'operatore con il Samsung Galaxy Note 10 nel medesimo contesto a ...

Ecco il nuovo listino di TIM SuPervaluta Per acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM ha aggiornato le valutazioni nell'ambito dell'iniziativa TIM Supervaluta per chi vuole acquistare un modello della serie Samsung Galaxy S10 L'articolo Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata dei migliori sfondi Per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori : Ecco una bella carrellata di sfondi perfetti per sfruttare il foro centrale nel display di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: avete solo l'imbarazzo della scelta con tutti questi wallpaper! L'articolo Ecco una carrellata dei migliori sfondi per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e i loro fori proviene da TuttoAndroid.

Migliorerà la fotocamera con l’inaspettata patch Per il Samsung Galaxy S8 del 13 settembre : Vanno analizzate anche oggi 13 settembre, con grande attenzione, alcune novità riguardanti il Samsung Galaxy S8. Il motivo? Dopo avervi parlato di una nuova patch durante il mese di agosto con un articolo specifico, oggi abbiamo preso atto di un ulteriore pacchetto software. Si tratta di un aggiornamento dal peso non indifferente, considerando il fatto che è stata superata la soglia dei 500 MB. Ragion per cui non siamo al cospetto del solito ...

Apprezzabili novità extra Per Samsung Galaxy S9 con patch settembre e timeline di Android 10 : Una settimana ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9. E a quanto pare non sono pochi. Lunedì, più in particolare, vi ho preannunciato la disponibilità della patch di settembre per i modelli in commercio anche qui in Italia, premettendo che ci trovassimo al cospetto di un upgrade secondario. Questo almeno quello che si percepiva osservando anche il peso dell'upgrade. Oggi 12 ...

Anche su Samsung Galaxy Note 10 la fotocamera frontale diventa un LED di notifica Personalizzabile : Con un nuovo aggiornamento di EdgeLighting+ nelle scorse ore è stato aggiunto l'effetto "Black hole" per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ L'articolo Anche su Samsung Galaxy Note 10 la fotocamera frontale diventa un LED di notifica personalizzabile proviene da TuttoAndroid.

Le Samsung Galaxy Buds sono disponibili in una nuova colorazione grigio Perla : Arriva una nuova colorazione per le Samsung Galaxy Buds. Le cuffie true wireless by AKG di Samsung si colorano di un grigio perla niente male, con un occhio multicolore che ricorda parecchio le colorazioni degli ultimi Galaxy. L'articolo Le Samsung Galaxy Buds sono disponibili in una nuova colorazione grigio perla proviene da TuttoAndroid.

Ultima possibilità Per Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus con offerte Euronics Restart : Scampoli di offerte Euronics oggi 10 settembre da prendere in esame per chi cerca uno smartphone di fascia alta a buon prezzo, come nel caso dei vari Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, abbiamo parlato del volantino della nota catena, portando alla vostra attenzione interessanti occasioni per il pubblico che intende portare a termine una nuova transazione. Oggi, però, tocca focalizzarsi sul ...

Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di app ottimizzate Per il suo display pieghevole : A dire di Samsung sono già "centinaia" le applicazioni ottimizzate per garantire a chi acquisterà il Samsung Galaxy Fold di beneficiare di un'esperienza unica L'articolo Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di app ottimizzate per il suo display pieghevole proviene da TuttoAndroid.

TENAA pubblica un render e conferma le specifiche di Samsung Galaxy M30s - anche la suPer batteria : Arriva anche la conferma TENAA sulle specifiche tecniche del Samsung Galaxy M30s, smartphone di fascia bassa con tripla fotocamera e una super batteria. L'articolo TENAA pubblica un render e conferma le specifiche di Samsung Galaxy M30s, anche la super batteria proviene da TuttoAndroid.