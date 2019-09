Per gli sviluppatori di GreedFall i giochi in single player non sono morti

Il Genoa fa le prove Per Cagliari : Ghiglione - Barreca e Pinamonti potrebbero riposare : La sconfitta all'ultimo respiro rimediata con l'Atalanta non ha modificato il credo calcistico di Aurelio Andreazzoli, che a Cagliari spera di rivedere un Genoa generoso, coraggioso e, perché no, un po' sfrontato. La stessa sfrontatezza che al Ferraris contro l'ex Gasperini ha causato un soffertissimo ko. Nonostante ciò, i rossoblu hanno tenuto ampiamente testa alla "Dea" formato Champions League, con un divario che si è quasi annullato nel ...

Pirateria tv - sotto sequestro la piattaforma online Xstream. Ecco i dettagli dell’oPerazione : La notizia della vasta operazione compiuta dalla Guardia di finanza in merito al fenomeno delle Iptv illegali è già noto da questa mattina. Non se ne conoscevano però i particolari, contenuti nel decreto di sequestro preventivo firmato dal gip del capoluogo partenopeo. Ecco i dettagli. Il provvedimento di sequestro del gip presso il Tribunale di Napoli, del 16 maggio scorso, è stato eseguito oggi 18 settembre. Si tratta di un provvedimento molto ...

Distrugge la Ferrari SuPerfast del padre contro un muro : è il figlio di un noto imprenditore : Tommaso Buoro, il figlio 22enne di Lauro fondatore e presidente di “Nice spa”, alla guida della Ferrari 812 Superfast del papà, è finito contro un muretto privato nel Pordenonese. Ingenti i danni per il bolide da 300mila euro.Continua a leggere

Whirlpool - protestano gli oPerai di Napoli : Luca Sablone La manifestazione degli operai del sito di Napoli: "La tensione è molto alta, il clima è incandescente" Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli si sono mossi verso l'autostrada A3 Napoli-Salerno e hanno bloccato uno svincolo in entrambe le direzioni per un sit in: sul posto sono presenti anche i rappresentanti sindacali. Il caso è scoppiato dopo l'annuncio arrivato nella giornata di ieri al ministero dello ...

Diabetologa : Per il 46% dei pazienti una o più ipoglicemie al mese : “Per coloro che sono in terapia insulinica, l’ipoglicemia rappresenta una vera e propria sfida, tant’è che il 46,5% riporta uno o più episodi in un mese. Diversi studi hanno documentato che la preoccupazione legata alla possibile comparsa di ipoglicemie possa portare a una eccessiva cautela nell’evitare oscillazioni glicemiche, mettendo a rischio il buon compenso del diabete“. Lo ha affermato Simona Frontoni, Diabetologa ...

Whirlpool - gli oPerai bloccano l’autostrada A3 dopo la decisione di cedere il sito di Napoli : Esplode la protesta dei lavoratori Whirlpool dello stabilimento di Napoli, dopo la comunicazione dell’azienda di voler cedere il sito del capoluogo campano. Gli operai hanno bloccato l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del casello dell’A3: i manifestanti si sono messi al centro dell’arteria e stanno tenendo un sit-in. “È chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la ...

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo partito è un modo Per far parlare di sè - così qualcuno se lo fila. Salvini? È Pericoloso Perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...

MSC lancia una campagna video Per sensibilizzare gli italiani sulla pesca sostenibile : Un oceano in salute è essenziale per la sopravvivenza di tutti: indipendentemente da dove viviamo, il benessere dell’oceano è legato al nostro. Le risorse ittiche rappresentano una fonte alimentare e di reddito fondamentale per oltre 800 milioni di persone, ma c’è il rischio concreto che nei prossimi anni inizino a scarseggiare, con gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche. È questo il concetto che vuole comunicare la nuova campagna ...

Per 46% pazienti 1 o più ipoglicemie al mese : Barcellona, 18 set. (AdnKronos Salute) – “Per coloro che sono in terapia insulinica, l’ipoglicemia rappresenta una vera e propria sfida, tant’è che il 46,5% riporta uno o più episodi in un mese. Diversi studi hanno documentato che la preoccupazione legata alla possibile comparsa di ipoglicemie possa portare a una eccessiva cautela nell’evitare oscillazioni glicemiche, mettendo a rischio il buon compenso del ...

Le distanze Pd-M5S : tempi Per taglio parlamentari - candidato Umbria e porti chiusi : I Cinque Stelle chiedono di accelerare i tempi per la riforma costituzionale; il Pd ritiene che prima si debba modificare la legge elettorale. Ad oggi le due forze politiche non hanno individuato il candidato presidente della Regione Umbria per il patto civico al quale stanno lavorando. E nella gestione dei flussi migratori il Movimento chiarisce: porti chiusi fino a quando l’Europa non attiva l’accoglienza

Brindisi - sabato 21 settembre manifestazione di solidarietà Per le famiglie di Bibbiano : Continua ancora far parlare di sé lo scandalo sugli affidi illeciti di Bibbiano, la cittadina romagnola finita al centro delle cronache nazionali per i numerosi casi di bimbi sottratti illecitamente dalle loro famiglie. Subito dopo la diffusione delle notizie in questione, apparse su tutti i giornali locali e nazionali, in tutto il Paese si sono formati dei movimenti spontanei che continuano a tenere alta l'attenzione su questa brutta vicenda. ...

Medico in sala oPeratoria gioca con il cellulare e sbaglia anestesia - quello che succede al paziente è tremendo : Un errore gravissimo quello commesso da un Medico anestesista in un ospedale di Sydney in Australia. Il Medico ha dosato male l’anestesia a un paziente che doveva essere sottoposto a un intervento di tonsillite. Il Medico anestesista che si chiama Biing-Kin Yin ha sbagliato la dose di anestesia perché era distratto dal suo cellulare, era impegnato a giocare a un gioco online. Al paziente è stata somministrata una dose molto esigua ...

Uomo Per un taglio di capelli sbagliato fa una strage - uccide la moglie e i suoi sei figli : Una strage quella commessa da un Uomo russo Oleg Belov qualche anno fa per un motivo assurdo, per un taglio di capelli da lui ritenuto sbagliato. Oleg e la moglie da mesi erano ai ferri corti. La coppia aveva sei figli piccolissimi. Lei voleva la separazione, lui invece era contrario. Ma i due quasi quotidianamente litigavano. Fino a un giorno quando uno dei sei figli si presentò in casa con un taglio dei capelli che al padre non ...

Genitori credono che la figlia sia posseduta dal demonio Perché si ammala troppo spesso - la sottopongono a un esorcismo ma la ragazza fa una fine orribile : Una ragazza di 22 anni, che si chiamava Jaqueline Sanchez, ha fatto una fine orribile perché i Genitori pensavano fosse posseduta da un demonio. I Genitori credevano che la figlia 22 enne fosse posseduta dal demonio perché si ammalava speso così hanno deciso di sottoporla a un esorcismo. L’esorcismo è avvenuto in una chiesa della città di Velasco in Bolivia alla Pentecostal Church di San Ignacio. Secondo quanto riportato dal ...