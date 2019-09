Napoli | l’ex allenatore azzurro Reja è fiducioso | “Vittoria meritata | lo scudetto è

Napoli - l’ex Pierpaolo Marino : “I miei acquisti più importanti in azzurro? 2 in particolare…” : “La crescita del Napoli è stata esponenziale e oggi è stabilmente nei primi 3 posti di classifica di serie A. Quindi il voto alla gestione tecnica di De Laurentiis non può che essere 10. Certo, potrebbe fare meglio dal punto di vista della gestione della comunicazione con la tifoseria; però ognuno di noi ha il proprio carattere”. Sono le parole, ai microfoni di Radio Marte, di Pierpaolo Marino, attuale direttore dell’area ...

Juventus-Napoli - la quota del gol dell’ex per Higuain : Si avvicina la seconda giornata del campionato di Serie A, in particolar modo attesa per la partita tra Juventus e Napoli, Gonzalo Higuain ritrova la sua ex squadra, in maglia bianconera ha incontrato il Napoli sei volte, segnando in quattro occasioni, per un totale di cinque gol, alla prima gol della vittoria nel 2-1 finale, poi nella stessa stagione segnò tre gol su cinque nel doppio scontro in Coppa Italia, l’anno successivo gol ...

Dalla Francia : Domani visite mediche per l’ex Napoli - i dettagli dell’operazione : Adam Ounas, Domani è atteso in Francia per le visite mediche con il nuovo club. L’algerino classe ’96 è pronto per approdare con la formula del prestito oneroso dal Nizza. La notizia di queste ultime ore è di un giornalista francese, Vincent Menichini, secondo cui Ounas è atteso proprio Domani a Nizza. Tutto pronto per la firma sul contratto e l’inizio della sua nuova avventura dopo due stagioni al Napoli con poche ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Lozano calciatore duttile - somiglia all’ex idolo del San Paolo” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Lozano è un giocatore molto forte e mi sembra anche molto intelligente tatticamente. É molto duttile, ha un po’ tutto come ha detto lui stesso descrivendosi. E’ veloce, tecnicamente è molto bravo ma essendo uno che fa della velocitá la sua arma vuol dire che la tecnica non è la prima cosa. In certe accelerazioni potrebbe ...

Napoli - saluti romani ai funerali dell’ex governatore della Regione Campania Antonio Rastrelli : Appena il feretro di Antonio Rastrelli, ex governatore della Regione Campania morto il 15 agosto, è comparso sul sagrato della chiesa, qualcuno ha dato gli “attenti” e per tre volte ha urlato “camerata Rastrelli!” mentre gli altri hanno risposto “presente”. Intorno, braccia alzate, come vuole il saluto fascista. Si sono conclusi così i funerali dello storico militante del Movimento sociale italiano e poi di ...