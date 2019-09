Lampedusa | sbarcano 102 migranti Sindacato polizia Sap | “Il sistema è in tilt”

Migranti - oltre 100 persone sbarcano a Lampedusa. Hotspot dell’isola al collasso : Nell’isola sono arrivati oltre un centinaio di Migranti. Il premier Conte vedrà il presidente francese Macron: fra i punti all’ordine del giorno anche la situazione in Libia

Migranti - 102 sbarcano a a Lampedusa : tra loro 48 donne e 6 bimbi : Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: è appena arrivata nel porto dell'isola l'imbarcazione avvistata, con un centinaio di persone a bordo, al largo dell'isola siciliana. La barca...

Lampedusa - sbarcano altri 56 migranti. Hotspot al collasso : Nuovo sbarco "fantasma" a Lampedusa. Sono 56 i migranti arrivati sull’isola nella notte e nelle prime ore del mattino in due gruppi, il primo di 10 e il secondo di 46 persone. Quest’ultime erano a bordo di un'imbarcazione in legno inizialmente fermata a Cala Maluk dalla Guardia di finanza. Tutti i 56 migranti sono stati poi portati all'Hotspot di Lampedusa di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 210 persone contro ...

Lampedusa - sbarcano altri 100 migranti - il sindaco : 'Accoglienti sì - idioti no' : Dopo il caso della Ocean Viking, nave della Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere autorizzata nella giornata di ieri allo sbarco, continua l'arrivo di migranti sull'isola di Lampedusa. Nella scorsa notte sono sbarcate altre 78 persone, giunte direttamente al porto a bordo di un barcone, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. Altre 21 persone invece sono sbarcate direttamente sull'Isola dei Conigli. Esplode intanto l'ira del ...

Ocean Viking - gli 82 migranti sbarcano a Lampedusa : 24 resteranno in Italia : I naufraghi sono stati trasferiti sull'isola siciliana con delle motovedette, 56 su 82 verranno distribuiti tra Germania...

Migranti - Salvini blocca la nave Mare Jonio al largo di Lampedusa : 78 persone sbarcano in autonomia : «Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le...

Open Arms - la Procura ha disposto il sequestro della nave : i migranti sbarcano a Lampedusa : Inchiesta per omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti «per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti».

Open Arms - Procura sequestra nave e ordina l’evacuazione. I migranti sbarcano a Lampedusa dopo 19 giorni : Si sblocca al 19° giorno lo stallo di Open Arms. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei 90 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il pm Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto una ispezione sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della Capitaneria di porto. Intorno alle 23.30 la nave Open Arms è entrata nel ...

Lampedusa : sbarcano in 13 per complicazioni mediche - riscontrato un solo caso di otite : Secondo Francesco Cascio, responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, “qualcosa non funziona”: al termine delle visite mediche cui sono state sottoposte le 13 persone sbarcate dalla Open Arms, la nave Ong ormeggiata all’esterno del porto dell’isola, è stata riscontata una semplice otite in uno solo dei pazienti. Nessuna traccia della scabbia e di altre gravi patologie che erano state rilevate dai medici a bordo della nave Ong e che avevano ...

Open Arms a Lampedusa - sbarcano altri 4 migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. E altre quattro persone sono state fatte...

Open Arms davanti a Lampedusa - sbarcano in 9 per motivi medici : Sono scese 9 persone dalla Open Arms. Cinque hanno seri problemi medici e quattro sono loro familiari che li accompagnano. Restano a bordo della nave altre 137 persone in condizioni igienico sanitarie che i medici definiscono pessime: ci sono solo due bagni, sono terminati gli antibiotici e molti migranti hanno infezioni da ferite da fuoco che andrebbero curate. https://twitter.com/OpenArms_fund/status/1162243111868780544 La nave, dopo la ...

Migranti - sbarcano in 48 a Lampedusa : “Altri sono morti in mare - anche un bimbo di 5 mesi” : Un barcone con a bordo 48 Migranti è arrivato autonomamente a Lampedusa: l'imbarcazione non è stata individuata nel Mediterraneo prima del suo approdo nel porto italiano. Secondo quanto raccontano i Migranti, alcune delle persone che erano a bordo sono cadute in mare: tra queste c'erano anche un bimbo di soli cinque mesi e un ragazzo di 30 anni.Continua a leggere

