Diabete | da un vecchio test nuove indicazioni per una diagnosi più accurata | ecco

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ilè sempre più diffuso in Italia e assistere le persone con la malattia è diventato un impegno sempre più gravoso per il sistema sanitario nazionale. I dati più recenti dell’Osservatorio ARNO, nato da una collaborazione tra Società Italiana di Diabetologia (SID) e CINECA, documentano che il tasso di prevalenza totale delin Italia è pari al 6,34%. E accanto ai casi noti non rilevati da queste fonti (prevalentemente pazienti in terapia solo dietetica, privi di esenzione ticket e mai ricoverati in ospedale) ci sono i casi dimisconosciuto che secondo stime recenti corrispondono a circa il 20% del totale. Quindi la prevalenza complessiva delsi ata ragionevolmente intorno all’8 per cento. Estrapolando il dato all’Italia si tratta di circa 4 milioni di casi noti e circa 1 milione di casi misconosciuti. Inoltre, circa 10 milioni di persone hanno ...

