Caso Fadil | pm escludono avvelenamento | morte per aplasia midollare Adnkronos 3

Caso Fadil : pm escludono avvelenamento - morte per aplasia midollare/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Per la procura, dunque, è stata eliminata ogni possibile causa esterna di intossicazione o avvelenamento. Resta, tuttavia, il dubbio su cosa abbia provocato l’aplasia midollare, e cioè l’incapacità del midollo di produrre cellule sanguigne e piastrine, che ha portato l’ex modella al decesso dopo un mese di sofferenze. “Di questa patologia si contano 50 casi all’anno in Italia – ha ...

Imane Fadil - chiesta l’archiviazione del Caso : “Morta per aplasia midollare - mistero sulle cause” : I pm di Milano, Tiziana Siciliano, Antonia Pavan e Luca Gaio hanno chiesto oggi l'archiviazione dell'inchiesta aperta per omicidio volontario sulla morte di Imane Fadil, l'ex modella 34enne testimone chiave del processo Ruby, deceduta a marzo all'ospedale Humanitas di Rozzano. I pubblici ministeri hanno escluse responsabilità medica, confermando l'aplasia midollare come causa della morte.Continua a leggere

Caso Imane Fadil - nessun omicidio : inchiesta archiviata - teoremi smontati : La famiglia non si rassegna, rifiuta di ritirare il corpo e di seppellirlo, chiede nuove analisi oltre a quelle già fatte, e già durate un tempo infinito. Ma per la Procura di Milano il Caso è chiuso. Imane Fadil, modella marocchina e testimone del Caso Ruby, non è stata ammazzata. Il primo marzo scorso, alla clinica Humanitas di Rozzano, la Fadil fu stroncata da una malattia insidiosa, forse aggravata dalla povertà, quasi dall’abbandono, in cui ...

Marina Berlusconi : “Il Caso della morte di Imane Fadil trasformato in storia di calunnie su papà” : Dopo la notizia che la testimone del caso Ruby è morta per cause naturali la presidente Fininvest chiede una "riflessione sul modo un cui la vicenda è stata gestita". La cultura dell’allusione ci avvelena" dice la figlia di Silvio Berlusconi in una lettera al Corsera.Continua a leggere

La lezione di Marina Berlusconi sul Caso di Imane Fadil (e sulla gogna che intossica tutto) : “La cultura dell’allusione e della calunnia intossica la vita democratica del nostro Paese”. Con una dura lettera al Corriere della Sera, Marina Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, interviene per commentare la fine della vicenda di Imane Fa

Marina Berlusconi : «Il Caso Fadil e quella cultura dell’allusione che ci avvelena» : La presidente di Fininvest e Mondadori: «È giusto fare una riflessione relativa al modo in cui la terribile vicenda della morte di Imane Fadil è stata gestita. E trasformata in una storia di calunnie»

Caso Fadil : M.Berlusconi - ‘cultura malata che certa politica oggi istiga’ : Milano, 5 set. (AdnKronos) – “Faccio fatica ad essere ottimista, e ne faccio ancora di più se guardo a quel che il Paese si appresta a vivere”. E’ uno dei passaggi della lettera al Corriere della Sera di Marina Berlusconi, presidente Fininvest, a proposito del Caso di Imane Fadil. “Non mi pare di cogliere – continua – grandi sintomi di guarigione, anzi tutt’altro, da questa cultura ...

Caso Fadil : M.Berlusconi - ‘cultura allusione e calunnia intossica Paese’ (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno – si chiede ancora Marina Berlusconi – farà mai mea culpa per questi metodi da sciacalli?”. E ancora: “L’ideologia acceca sì, ma – afferma – qualunque persona sana di mente farebbe fatica a immaginare un killer assoldato ad Arcore che gira per Milano con nella valigetta sostanze capaci di annientare mezza città e tutto questo per eliminare una ragazza ...

Caso Fadil : M.Berlusconi - ‘cultura allusione e calunnia intossica Paese’ : Milano, 5 set. (AdnKronos) – “La cultura dell’allusione e della calunnia intossica la vita democratica del nostro Paese”. E’ con una dura lettera al Corriere della Sera che Marina Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, commenta la conferma “ufficiosa” della Procura Milano sulla vera causa della morte di Imane Fadil, testimone dei ...

Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' (2) : (AdnKronos) - Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all'assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà deposita