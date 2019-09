Trofeo Matteotti 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) È una delle ultime classiche prima del Mondiale. Domenica 22 settembre va in scena in quel di Pescara il, giunto ormai alla 72ma edizione. Presenti la Nazionale Italiana di Davide Cassani e quattro compagini World Tour: Astana pro Cycling, Education First, Movistar e Dimension Data. Chi succederà a Davide Ballerini che lo scorso anno riuscì a battere tutti in uno sprint ristretto? Andiamo a scoprire il, glie il palinsesto TV della corsa abruzzese.Domenica 22 settembre Partenza ore 11.15 Arrivo ore 16.10 circa Differita su Rai Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier Colombo

Rosalba99746874 : @pjfla72 Gareggi anche tu al trofeo Matteotti a Pescara? - stefanozana : RT @Cicloweb_it: Trofeo Matteotti, confermato il percorso dell’anno scorso; cinque World Tour al via #TrofeoMatteotti - bicitv : Il 22 settembre a Pescara il 72° Trofeo Matteotti: nuovo main sponsor e 23 team al via -