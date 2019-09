Si torna a scuola | ma in Sicilia gli studenti non ci sono più

Scampia - 13enne escluso dalla scuola per le treccine blu : le taglierà per tornare in aula. Il sottosegretario : “Intervenga il provveditore” : Ha deciso di dare un taglio alle sue treccine blu elettrico per mettere tutti a tacere. Così il ragazzino di 13 anni potrà tornare a scuola dopo che lo scorso venerdì la preside della sua scuola “Ilaria Alpi-Carlo Levi” di Scampia, periferia nord di Napoli, gli ha vietato di entrare in classe a causa della sua colorata acconciatura, in contrasto con il dress code dell’Istituto. Un nuovo look non condiviso dalla famiglia del ragazzo, ...

Scampia - il ragazzo con le treccine blu a scuola : "Le taglio - voglio tornare in classe" : La mamma e la nonna avevano prima discusso animatamente con la dirigente, poi il 12 ha deciso di parlare con la preside

Offende il carabiniere morto e torna a scuola : giustizia italiana e altri esseri mitologici : Eliana Frontini, l’insegnante novarese che dopo la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega aveva pubblicato un commento degno dei migliori haters, è stata riammessa a scuola. Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza“ aveva scritto su Facebook la docente, che si era affrettata a chiedere scusa per non aver riflettuto prima di pubblicare, e che dopo un mese ha fatto marcia indietro ...

Scuola : in Veneto non tornano in aula 7mila bambini non vaccinati : In Veneto sono poco meno di settemila i bambini non vaccinati che oggi non potranno entrare negli asili nido e nella scuole d’infanzia. Il numero emerge nella sintesi dei dati elaborati dalle aziende sanitarie del Veneto che indicano, a inizio settembre, 3.113 bambini in età da asilo nido e altri 3.670, tra i 3 e i 6 anni, pronti per la Scuola d’infanzia, per un totale di 6.783, a cui sarà impedito l’accesso ai servizi ...

Primi giorni di scuola - quasi 8 mln di studenti tornano sui banchi. Ecco le sfide : Primi giorni di scuola, quasi 8 mln di studenti tornano sui banchi. Ecco le sfide La fotografia del mondo dell’Istruzione all’inizio dell’anno scolastico, tra innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità ambientale Parole chiave: scuola ...

Scuola : in Veneto non tornano in aula 7 mila bambini non vaccinati : Venezia, 11 set. (AdnKronos) - In Veneto sono poco meno di settemila i bambini non vaccinati che oggi non potranno entrare negli asili nido e nella scuole d'infanzia. Il numero emerge nella sintesi dei dati elaborati dalle aziende sanitarie del Veneto che indicano, a inizio settembre, 3.113 bambini

Scuola : in Veneto non tornano in aula 7 mila bambini non vaccinati : Venezia, 11 set. (AdnKronos) – In Veneto sono poco meno di settemila i bambini non vaccinati che oggi non potranno entrare negli asili nido e nella scuole d’infanzia. Il numero emerge nella sintesi dei dati elaborati dalle aziende sanitarie del Veneto che indicano, a inizio settembre, 3.113 bambini in età da asilo nido e altri 3.670, tra i 3 e i 6 anni, pronti per la Scuola d’infanzia, per un totale di 6.783, a cui sarà ...

Amici - Riki è ritornato nella scuola : “Finiamo dove tutto è iniziato” (Foto) : Riccardo Marcuzzo di nuovo nella scuola di Amici: il sosia del cantante sorprende ancora con questo gesto Il vero Riccardo Marcuzzo non si è fatto ancora vivo. dove si trova al momento? Se non al fianco del sosia, sicuramente gli sta dando delle indicazioni per curare il suo profilo Instagram! Qualche giorno fa, lo abbiamo […] L'articolo Amici, Riki è ritornato nella scuola: “Finiamo dove tutto è iniziato” (Foto) proviene da ...

Selena Gomez è tornata a sorpresa nella scuola media che ha frequentato : Per la gioia di tutti gli studenti The post Selena Gomez è tornata a sorpresa nella scuola media che ha frequentato appeared first on News Mtv Italia.

Così i gemellini di Monaco hanno salutato l’estate (prima di tornare a scuola) : Gabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella e Jacques di Monaco al pic-nic di fine estateGabriella ...

torna a scuola l'insegnante accusata di aver scritto un post irriguardoso sul carabiniere ucciso : Ha ripreso regolarmente servizio questa mattina al Liceo Scientifico "Pascal" di Romentino, in provincia di Novara, Eliana Frontini, la professoressa finita nella bufera nello scorso luglio per un post apparso sul suo profilo Facebook irriguardoso della memoria del brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma. l'insegnante aveva spiegato che a scrivere quel post ('Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne ...

Scuola - da oggi si torna sui banchi : il calendario e i ponti dell’anno scolastico 2019/2020 : Quando comincia la Scuola? Da oggi, lunedì 9 settembre, gli studenti italiani cominceranno a tornare sui banchi per l'inizio della Scuola: i primi sono quelli del Piemonte, per i quali le lezioni riprendono proprio oggi, e poi via via gli alunni delle altre regioni. Per ultimi, quelli della Puglia, per i quali la prima campanella suonerà il 18 settembre: il calendario completo dell'anno accademico 2019/2020, con date di inizio, festività ed ...

Scuola - da domani si torna sui banchi : il calendario e i ponti dell’anno scolastico 2019/2020 : Da domani, lunedì 9 settembre, gli studenti italiani tornano sui banchi per l'inizio della Scuola: cominciano quelli del Piemonte e poi via via gli alunni delle altre regioni. Per ultimi, quelli della Puglia, per i quali la prima campanella suonerà il 18 settembre. Ecco il calendario completo dell'anno accademico 2019/2020, con date di inizio, festività ed eventuali ponti.Continua a leggere

I migliori gadget digitali per chi torna a scuola : Settembre è il mese dei ritorno tra i banchi. Archiviate le vacanze estive, riparte la macchina scolastica. Da qualche anno, la tecnologia tascabile ha fatto passi da gigante. E oggi sono diversi i gadget che possono accompagnare gli studenti