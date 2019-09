Renzi via dal Pd | Costruiremo una nuova casa

Fonte : blogo

(Di martedì 17 settembre 2019) Il "senatore semplice"ha deciso di prendere la sua strada e l'ha fatto dopo aver avuto un ruolo decisivo nella formazione di questo nuovo Governo. L'ex segretario non ha mai digerito un ruolo da comprimario e adesso è pronto a guidare i suoi gruppi parlamentari in attesa delle prossime elezioni. L'addio è stato annunciato questa notte via social citando una frase di Robert Frost e una di Jovanotti. Poi, questa mattina ,la questione è stata approfondita con un nuovo post su Facebook e un'intervista pubblicata da Repubblica."Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri unaper fare politica in modo diverso" Così inizia il suo post su Facebook. È un annuncio che suona come una liberazione per lui: "Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di ...

