Pontida | non è coinvolta nel caso Bibbiano la bimba presentata da Salvini sul palco

Salvini - il caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

Dopo gli insulti a Pontida - Salvini attacca Lerner : "Questi non sono giornalisti ma calunniatori" : Nessuna richiesta di scuse. Matteo Salvini interviene sulla vicenda degli insulti a Gad Lerner a Pontida e degli insulti ad Antonio Nasso, videomaker di Repubblica. “Questi non sono giornalisti ma spesso calunniatori”, ha detto il leader della Lega a Aria Pulita, su La7 Gold. “Non si tratta mai male nessuno. A casa mia l’ospite è sacro ma se uno sputa veleno su una persona per ...

Lucia Borgonzoni - leghista per la storia. "Non mi spaventa" : da Pontida all'Emilia rossa - trionfo salviniano : "Dopo quanto si è visto a Roma, è chiaro a tutti che quella era la scelta giusta". Lucia Borgonzoni è la donna leghista più chiacchierata del momento. Star in tv, protagonista in Parlamento (nei giorni della fiducia ha mostrato in aula al Senato la maglietta "parlateci di Bibbiano", scatenando il ca

Pontida - leghisti contro Mattarella : “Vada a quel paese - non ci rappresenta. Vogliamo votare” : Alla vigilia del tradizionale appuntamento sul pratone di Pontida dalla Lega è arrivato un attacco frontale a Sergio Mattarella. A parlare alla vigilia è stato il deputato Vito Comencini: “Il presidente della Repubblica mi fa schifo”. L’esponente del Carroccio ha rincarato poi la dose spiegando le motivazioni del suo livore: “Mi fa schifo perché se ne frega del 34% dei voti degli italiani e del partito più forte ...