Atletico Madrid-Juventus | dove vederla in tv | orario | canale | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Ancora una volta contro.è diventata ormai una sfida abituale in Champions League e le due squadre si sono ritrovate di fronte anche in questa edizione. Prima giornata della fase a gironi e subito una sfida decisiva per chi vuole prendersi il primato nel gruppo D. Lasi presenta asenza Douglas Costa e con Pjanic in grande dubbio. E’ stato un inizio di stagione complicato per i bianconeri, con Maurizio Sarri che non è ancora riuscito a mettere il proprio timbro sulla squadra. Il pareggio di Firenze è stato molto deludente ed ora la Juve spera di ritrovarsi in campo europeo. Momento complicato anche per l’, con Diego Pablo Simeone che ha ammesso qualche problema dopo il duro ko in campionato contro il Real Sociedad., sfida valevole per la prima giornata di Champions League, si giocherà mercoledì ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Higuain c'è: recuperato per Atletico Madrid-Juventus ?? - forumJuventus : [Sky Sport] Juventus, sospiro di sollievo per Higuain: recuperato per l'Atletico Madrid ? - forumJuventus : #AtleticoMadridJuve. Domani ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Higuain e Ronaldo in avanti'.… -