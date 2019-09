Al Massimo La Traviata dei giovani | una Violetta “poco” drammatica

Teatro : sold out per la prima de 'La Traviata' al Massimo di Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - sold out ieri sera, al Teatro Massimo di Palermo, alla prima de 'La Traviata'. A debuttare in Sala Grande è stato il giovane direttore d’orchestra palermitano Alberto Maniaci che già aveva avuto modo di dirigere altre volte l’Orchestra del Massimo. In scena fino al 27

Teatro : sold out per la prima de ‘La Traviata’ al Massimo di Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – sold out ieri sera, al Teatro Massimo di Palermo, alla prima de ‘La Traviata’. A debuttare in Sala Grande è stato il giovane direttore d’orchestra palermitano Alberto Maniaci che già aveva avuto modo di dirigere altre volte l’Orchestra del Massimo. In scena fino al 27 settembre ‘La Traviata’, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di ...

Teatro : al Massimo di Palermo torna 'La traviata' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Grande attesa per il ritorno al Teatro Massimo di Palermo de 'La traviata'. L'appuntamento è venerdì 13 settembre, alle 20.30, con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di Francesco Zito e Antonella Conte e gli eleganti costumi sempre di Fr