90enne picchiata | rapinata e violentata | arrestati due minorenni

Fonte : blogo

(Di martedì 17 settembre 2019) Una storia terribile arriva da Messina, dove una donna di 90 anni è stata selvaggiamente, quindied infine. L'aggressione è avvenuta sabato scorso, nel pomeriggio, ed a lanciare l'allarme è stata la figlia dell'anziana, che l'ha trovata riversa sul pavimento della sua casa, messa a soqquadro, con il volto tumefatto e sanguinante.Laha parlato con la figlia e con i poliziotti, raccontando di aver fatto entrare in casa due giovani, uno dei quali amico di uno dei suoi nipoti. Una volta entrati nell'appartamento i due, un 17enne ed un 14enne, l'hanno minacciata eper farsi consegnare denaro e oggetti di valore. Laè stata immediatamente condotta in ospedale dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata; i medici hanno riscontrato fratture multiple e contusioni in diverse parti del corpo. Le forze dell'ordine nella notte di ...

