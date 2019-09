Trovato un donatore di midollo per Gabriele | ora può fare trapianto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Francesca Bernasconi Il piccolo Gabry, due anni, è l'unico bimbo in Italia affetto da una rara malattia genetica, la Sifd Finalmente Gabry haundi. Il bimbo ha quasi due anni e fin dalla nascita è affetto da una malattia genetica rarissima. È l'unico in Italia a soffrire della Sifd, l'anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B, che provoca febbre periodica e ritardo nello sviluppo. Come ricorda Tgcom24, a luglio, i medici avevano dato una speranza ai genitori del piccolo Gabrile, spiegando che forse non ci sarebbe stato bisogno del, perché la terapia cui era sottoposto il bambino stava funzionando. Poi, ad agosto, le sue condizioni erano peggiorate nuovamente. Ma ora, arriva la notizia tanto attesa, che dà qualche speranza alla famiglia di Gabry: undicompatibile al 100%. "Abbiamoil nostro 1 su ...

Agenzia_Ansa : Trovato un donatore per il piccolo #Gabriele #ANSASalute - repubblica : Napoli: trovato il donatore per il piccolo Gabriele, il bimbo affetto da una malattia rarissima - eziomauro : Napoli: trovato il donatore per il piccolo Gabriele, il bimbo affetto da una malattia rarissima -