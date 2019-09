Rainbow Six Siege | abbonati a Twitch Prime? Un operatore gratis per voi

Sta per iniziare il Campionato nazionale PlayStation di ESL Italia dedicato a Rainbow Six : Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled : ESL Italia annuncia il Campionato nazionale PlayStation, per dare ai giocatori di PlayStation 4 la possibilità di competere nel primo Campionato nazionale per console dedicato a Tom Clancy's Rainbow Six: Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled.ESL Italia eleva la competizione su console a un livello mai visto sino ad ora nel nostro Paese, grazie all'accordo di collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia che permetterà ai possessori ...

Rainbow Six Siege disponibile gratuitamente per un periodo limitato : Ubisoft ha grandi piani per il suo FPS tattico Rainbow Six Siege e se siete tra quelli che non hanno ancora avuto modo di provare il gioco, vi segnaliamo che sarà disponibile gratuitamente da domani 29 agosto al 9 di settembre. I progressi ottenuti in questa settimana di prova potranno essere importati nell'ipotetica versione che deciderete di acquistare, inoltre per l'occasione le edizioni Deluxe, Gold ed Ultimate saranno scontate fino al 70%. ...

Rainbow Six Siege : diamo un'occhiata ai nuovi operatori Amaru e Goyo : Se siete fan di Rainbow Six Siege vi farà sicuramente piacere sapere che il sito ufficiale del gioco si è finalmente aggiornato con nuovi dettagli riguardanti i nuovi operatori di Operation Ember Rise: stiamo parlando di Amaru e Goyo.Riportiamo dunque di seguito tutte le varie statistiche nonché anche gli accessori che avranno in dotazione: Amaru Leggi altro...

Rainbow Six Siege abbraccia cambiamenti radicali : le nuove feature cambieranno il ritmo dell’azione : La prossima espansione di Rainbow Six Siege ha finalmente dettagli concreti cui fare riferimento. Come preannunciato nelle passate settimane, il recente Six Major a Releigh, in North Carolina, ha tolto il velo che copriva le nuove feature pronte a prender vita sullo schermo in occasione dell'esordio dell'Operation Ember Rise. Nuovi operatori dotati di abilità uniche e la rivisitazione di una delle mappe storiche del titolo (qui potete leggere i ...

Rainbow Six Siege Operation Ember Rise - i dettagli sulla nuova stagione : La quiete apparente che normalmente aleggia (a livello contenutistico) in Rainbow Six Siege non è altro che una bugia, e questo ovviamente i fan del titolo lo hanno capito da tempo. Questo perchè sotto la superficie piatta del gioco è possibile sentire le macchinazioni degli sviluppatori, sempre pronti a improntare interessanti novità all'interno del loro sparatutto tattico e di cambiare quindi in maniera importante gli equilibri di un gameplay ...

Rainbow Six Siege Pro League : Ubisoft annuncia le migliori squadre : Ubisoft annuncia che sedici delle migliori squadre della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League di tutto il mondo sono arrivate a Raleigh, nella Carolina del Nord, per partecipare al Six Major Raleigh, il primo Major degli Stati Uniti nella storia di Rainbow Six, che si terrà dal 12 al 18 agosto. Dopo un’intensa fase a gironi che durerà fino a domani, 14 agosto, le otto squadre qualificate si sfideranno ...

Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 : i Mkers si aggiudicano il primo campionato ufficiale italiano : È con ben 80.000 spettatori unici che si conclude la prima edizione del campionato Nazionale dedicato a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, organizzato da PG Esports.Dal vivo e in streaming, il Teatro Olimpico di Roma ha offerto a migliaia di spettatori quello spettacolo appassionante e coinvolgente che solo l'esport sa dare, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli sull'evento: Leggi altro...

Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 : al Teatro Olimpico di Roma le finali del torneo nazionale di R6 : Sabato 27 Luglio, al Teatro Olimpico di Roma andranno in onda le finali dei Rainbow Six Siege PG Nationals 2019, il campionato italiano ufficiale dello sparatutto tattico di Ubisoft organizzato da PG Esports con il supporto tecnico di Predator, che vedranno contrapposti i team di R6 di Mkers e Notorius Legion Esport. Per questa prima edizione il campionato è stato preceduto da un torneo di qualificazione tramite cui si è arrivata alla rosa di 8 ...