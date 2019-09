Prima Casa | la separazione consensuale non fa venire meno l' agevolazione

La Strada di Casa 2 anticipazioni Prima puntata : Irene sparisce misteriosamente : La Strada di Casa 2 sta per tornare su Rai 1: a partire da martedì 17 settembre, infatti, la famiglia Morra sarà di nuovo protagonista del piccolo schermo per sei puntate ricche di emozionanti colpi di scena e intrighi. Fausto Morra (interpretato da Alessio Boni) e i suoi cari non troveranno pace nemmeno questa volta: se nella scorsa stagione l'uomo, dopo aver trascorso cinque anni in coma, aveva dovuto fare i conti con un caso di truffa e ...

Prima Casa : l'AdE nega le agevolazioni se si possiede un altro immobile nel Comune : Le agevolazioni fiscali sulla Prima casa non sono fruibili dai contribuenti che possiedono un altro immobile nello stesso Comune del primo, soprattutto se questo secondo immobile è regolarmente affittato in base ad un contratto di locazione debitamente registrato. Questo è il principio di diritto tributario ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n° 378 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia il 10 settembre 2019. Il quesito ...

Gazzetta : in casa Samp sperano di avere una proposta per la cessione Prima della partita con il Napoli : Una sola scadenza per la trattativa sulla possibile cessione della Sampdoria da parte del presidente Massimo Ferrero alla Calcio Invest LLC, il gruppo che fa riferimento a Gianluca Vialli, il 30 settembre. Nessuna fretta dunque, sottolinea la Gazzetta dello Sport, ma tanto buon senso per cercare di portare a termine questa trattativa che sta turbando gli animi dei tifosi e che adesso, come confermato da Di Francesco, è entrata anche nello ...

Storie Italiane 2019/2020 - Prima puntata : Eleonora Daniele sicura padrona di casa di un programma pop(olare) ma non populista : Con la nuova stagione televisiva, è partita anche l'edizione 2019/2020 di "Storie Italiane", guidata da Eleonora Daniele. Un primo appuntamento "dimezzato", visto il collegamento, poco prima delle 11, con Montecitorio e lo speciale in diretta dalla Camera.Storie Italiane, come anticipato dal comunicato stampa, mantiene sempre l'attenzione sugli argomenti caldi di questi ultimi mesi, spaziando dalla cronaca e attualità fino al gossip e ...

Storie Italiane 2019/2020 : Prima puntata in diretta dalle 10 - Eleonora Daniele padrona di casa : “Storie Italiane” riparte quest’anno con una nuova sfida, per tracciare un binomio importante tra qualità e pubblico servizio. Il programma andrà in onda dal 9 settembre su Rai 1, dalle 10:00 alle 11:55 e sarà condotto da Eleonora Daniele. Si parlerà di sentimenti e di emozioni, ci saranno nuove inchieste sul territorio e di interviste ad ospiti di prestigio. Il filo conduttore della trasmissione sarà legato alle sfere affettive dei personaggi, ...

Fondo di garanzia mutuo Prima Casa : elenco Consap banche aderenti : Fondo di garanzia mutuo prima casa: elenco Consap banche aderenti In questo articolo abbiamo parlato sinteticamente del Fondo di garanzia mutuo prima casa, soluzione da percorrere soprattutto se si vuole tentare la richiesta di un mutuo 100%. In questo nuovo articolo approfondiremo meglio la questione, illustrando i requisiti di adesione, i soggetti prioritari che possono fare richiesta avendo una corsia preferenziale e le altre informazioni ...

Torna a casa Prima del previsto e inizia a fare le pulizie - vede il marito molto agitato poi capisce il perché - sotto il letto era nascosta la sua giovane amante : Una donna è Tornata a casa prima del previsto e ha visto il marito molto agitato che era in cucina a bere acqua con un po’ di vino. In un primo momento l’ha salutato e ha pensato di pulire da cima a fondo casa, avendo molto tempo disponibile. La donna ha cominciato prima con la cucina poi con la stanza da letto. Proprio nella stanza da letto ha trovato una giovane donna nascosta che aspettava il momento opportuno per fuggire. La ...

Porsche Taycan - la Prima 100% elettrica della casa tedesca/ 761 cv e 191mila euro : Porsche Taycan, prima 100% elettrica della casa tedesca: un bolide da 761 cavalli di potenza per 191mila euro di costo. I dettagli

Porsche Taycan - la Prima elettrica della casa tedesca : La Porsche presenta Taycan, la prima elettrica della sua storia. L’evento è avvenuto congiuntamente in Germania, Cina e Canada e ogni sede era collegata alla produzione di energia rinnovabile: le cascate del Niagara (energia idroelettrica), una fattoria solare a Neuhardenberg vicino a Berlino (energia solare) e l’isola di Pingtan (Cina) dove è situato un grande parco eolico. La Taycan, originariamente conosciuta come concept ...

Bollette molto basse : per la Cassazione provano che non si tratta di Prima casa : Recentemente la Sesta Sezione Civile, Sottosezione T, della Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza n° 18963. Con questa sentenza, il Supremo Collegio ha stabilito un'importante correlazione tra l'importo delle fatture di fornitura di energia elettrica, gas e acqua e la presunzione di trovarsi di fronte ad un immobile adibito ad abitazione principale e quindi tale da poter usufruire delle agevolazioni fiscali sulla prima casa o meno. In ...

Pirelli a Monza : l’antePrima del GP di casa : Per la gara di casa a Monza, Pirelli ha nominato le mescole White hard C2, Yellow medium C3 e Red soft C4, le tre più usate finora in questa stagione, che offrono il miglior compromesso per rispondere alle diverse esigenze del Tempio della velocità”, che negli anni ha subìto alcune importanti modifiche, con l’aggiunta di […] L'articolo Pirelli a Monza: l’anteprima del GP di casa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Prima Casa : per le Entrate è valida imposta di registro agevolata anche per le pertinenze : Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risposta n° 362 nella quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell'imposta di registro agevolata al 2% anche per l'acquisto di box auto, garage e magazzini da adibire a pertinenze dell'immobile acquistato a titolo di "Prima Casa". Il quesito rivolto all'Agenzia delle Entrate L'amministrazione finanziaria si è vista ...

Serie BKT 2^ giornata un ottimo Crotone nella Prima parte esce imbattuto dal Picco e si porta a casa i tre punti. : Spezia 1 Crotone 2 Marcatori: Simy ( r ) 24, Simy 29°, F. Ricci 44° Spezia (4-3-3): Krapikas, Vignali

Arbitro Milan-Brescia : sarà Abisso a dirigere la Prima in casa dei rossoneri : È Rosario Abisso l’Arbitro designato per Milan-Brescia. Il fischietto di Palermo sarà coadiuvato, nella partita di sabato (orario di inizio alle 18), dagli assistenti Bottegoni e Villa e dal quarto uomo Pezzuto. Sono state anche rese note le designazioni relative al VAR, con Manganello e Peretti che saranno i due arbitri addetti alla tecnologia video. L'articolo Arbitro Milan-Brescia: sarà Abisso a dirigere la prima in casa dei ...