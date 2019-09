Pensioni | quota 100 ' salva' 63enne precoce in uscita con Q41 e soli 40 anni di contributi

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Niente pensione anticipata a41, la misura ancora in vigore per i contribunti precoci, e un lavoratore lombardo ha dovuto quindi "ripiegare" su100. A 63e con tantidi lavoro come carpentiere, il lavoratore ha dovuto scegliere la pensione con100 perché all'atto della domanda per la41 dei precoci ha scoperto di avere 40die non 41 come si aspettava. Il suo datore di lavoro non ha provveduto, per l'ultimo anno, ai versamenti dovuti. La storia del lavoratore inda lavoro è stata riportata da Repubblica, nell'edizione locale di Milano e riporta il ventaglio di possibilità che hanno i lavoratori per andare in pensione anticipata, soprattutto per i contribuenti che abbiano iniziato a lavorare in giovane età....

