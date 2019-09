Ora al Papeete c’è Er Faina

L’effetto Papeete non si ferma : Ora Salvini ha un disperato bisogno di Berlusconi : L'incontro a Milano fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi segna un passaggio cruciale nella nuova strategia dell'ex ministro dell'Interno: l'opposizione senza sconti al governo giallorosso e il lavoro sui territori per conquistare tutte le caselline in palio. E il leader della Lega sa bene che, con il movimento di Toti ancora debole, l'appoggio del Cavaliere è ancora fondamentale.Continua a leggere

Governo - Lega contro Conte - M5s e dem. MOrani (Pd) li sbeffeggia : “Tornate al Papeete” : Duro intervento del capogruppo leghista Riccardo Molinari nel corso delle dichiarazioni per il voto di fiducia al Governo Conte 2. Il leghista ha attaccato sia i partiti della nuova maggioranza, Pd e 5 Stelle, che lo stesso Conte: “Il Pd non mi sorprende, i 5 stelle sono diventati i guardiani della stabilità. E lei, Conte, ora viene dipinto come uno statista, prima era preso in giro come quello ‘capitato per caso’. Poi ha abbassato la testa alla ...

Versiliana 2019 - Bonafè (Pd) : “Se non fosse per Renzi Ora Salvini sarebbe al Papeete a fare campagna elettOrale” : “Non è che Renzi un giorno esce dal Pd e fonda un altro partito con un po’ di gente di forza Italia?”, così Peter Gomez pungola l’eurodeputata dem Simona Bonafè durante l’intervista che ha preceduto l’intervento del premier incaricato Giuseppe Conte alla festa per i dieci anni del Fatto Quotidiano: “Se siamo alla situazione attuale – risponde l’esponente Pd – è anche perché c’è ...

Matteo - fede - cOraggio e Papeete. Le parole di oggi : Battaglie a colpi di citazioni che si colorano di orgoglio localista, laddove il professore pugliese si richiama al fanciullo di Puglia, federico II, e il capitano milanese ricorre all'immarcescibile e milanesissimo Manzoni. Tormentoni estivi destinati a prolungare il loro successo anche con l'arrivo dell'autunno. E, soprattutto, parole a doppio taglio, con le quali colpire l'avversario che con le stesse aveva cercato di scalfirti. GRAVE ...

Renzi : "La maggiOranza contro la deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi un nuovo governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Renzi : "La maggiOranza contro deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi nuovo governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Governo : Mirabelli - ‘Salvini a luglio al Papeete e Ora vuole si lavori ad agosto’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Quindi quello che a Camere aperte ha fatto 10 giorni di vacanza tra Papete beach e moto d’acqua e che al Senato avremo visto 2-3 volte e qualche volta in più al ministero adesso spiega che ‘gli altri’ devono lavorare a ferragosto per fare i suoi comodi. Ridicolo”. Lo scrive su Twitter Franco Mirabelli, vicecapogruppo Pd al Senato. L'articolo Governo: Mirabelli, ‘Salvini ...

Alda D’Eusanio : “Oggi la campagna elettOrale la fai al Papeete - la politica è il Grande Fratello” : Alda D'Eusanio, ospite della trasmissione In Onda su La7, condotta da Luca Telese, commenta la comunicazione nella politica italiana oggi. La conduttrice sottolinea la Grande capacità di Matteo Salvini di usare i mezzi di comunicazione a suo favore, per ottenere un consenso popolare significativo. "Oggi la politica è il Grande Fratello, cioè ha la stessa narrazione del reality ed è una Grande casa di vetro, nella quale ogni personaggio fa vedere ...

CanfOra : “Salvini al Papeete? Sceneggiata volgare - l’incoronazione di Bokassa fu più dignitosa. M5s? A un punto di non ritorno” : “Salvini al Papeete? Mi pare che stiamo sopravvalutando una Sceneggiata volgare, deprimente e insignificante. Non è un episodio da analizzare politicamente, ma soltanto sul piano del costume”. Sono le parole dello storico Luciano Canfora, ospite di “In Onda”, su La7. E aggiunge: ” Bokassa, quando fu incoronato imperatore nel dicembre del 1977, era più ieratico e solenne. C’era più dignità. Il livello di ...