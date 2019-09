Migranti | ‘torture e stupri in Libia’ | le vittime denunciano gli aguzzini | tre

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Palermo, 16 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – Carcerieri spietati che usavano scariche elettriche, bastoni e tubi di gomma per picchiare ledetenute nel campo di Zawyia, in Libia, e che violentavano, anche in cinque, le donne che venivano portate in quel centro di detenzione. Sono racconti dell’orrore quelli che emergono dalle testimonianze dirette delleche, tra le lacrime, hanno ripercorso davanti ai poliziotti della Squadra mobile di Agrigento e al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, quanto subito in Libia prima di potere partire su un barcone per l’Italia. E’ proprio solo grazie ai loro racconti che la Dda di Palermo ha potuto emettere un provvedimento di fermo per tre persone accusate, per la prima volta in Italia, del reato di tortura, oltre che di sequestro di persona, alcuni anche di associazione a delinquere ...

