Mandzukic Juventus | ai titoli di coda | Qatar sempre più vicino per il croato

Juventus - Mandzukic più vicino all'Al Gharafa - pronta un'offerta da 10 milioni (RUMORS) : La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Champions League della stagione, nel match previsto mercoledì 18 settembre alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I bianconeri dovrebbero rinunciare sia a Douglas Costa che a Pjanic, usciti infortunati dal match di Serie A contro la Fiorentina. Oltre ai due, sicuramente non potranno essere schierati Emre Can e Mandzukic, esclusi da Maurizio Sarri ...

Mandzukic Juventus - cessione in Qatar : ecco quanto incasseranno i bianconeri : Mandzukic Juventus- Come confermato da Fabio Paratici ai microfoni di "Sky Sport" ai margini del calcio d'inizio della sfida di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Juventus, Mario Mandzukic sarebbe ormai pronto a dire addio ai colori bianconeri. Mancato convocazione nel match del Franchi di ieri in virtù di un'offerta avanzata dal Qatar. L'attaccante croato analizzerà

Mandzukic Juventus - addio sempre più vicino : ecco dove andrà : Mandzukic Juventus – Nella lista dei convocati diramata nel tardi pomeriggio della giornata di ieri da Maurizio Sarri in vista della sfida in programma quest'oggi tra Fiorentina e Juventus, non compare il nome di Mario Mandzukic. Esclusione dettata dalla volontà della dirigenza bianconera alla ricerca di una nuova sistemazione per il centravanti croato. Esclusione che fa male e sa ormai di

Juventus - per Mandzukic si potrebbero aprire le porte della MLS : piacerebbe ai Los Angeles : Il calciomercato si è chiuso da neanche due settimane, ma nonostante ciò in casa Juventus quello dei trasferimenti resta un tema caldo. Infatti la società bianconera sta già pensando al futuro e ai nuovi giocatori da inserire in rosa. Prima, però, Fabio Paratici dovrà anche pensare a qualche uscita, e in particolare c'è da risolvere la questione legata a Mario Mandzukic. Il croato è fuori dalla lista Champions, e fino ad ora non ha giocato ...

Mandzukic Juventus - addio certo : non convocato contro la Fiorentina : Mandzukic Juventus – La Juventus sabato sarà impegnata in serie A nell'anticipo contro la Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi. Maurizio Sarri, un po' a sorpresa, ha lasciato fuori dai convocati Mario Mandzukic. Motivazione: il croato non è infortunato, ma è in trattativa con un club del Qatar per lasciare i bianconeri. Il giocatore da tempo non rientra nelle prime scelte del

Calciomercato Juventus - Mandzukic non convocato per il match con la Fiorentina : il suo futuro è in Qatar : L’attaccante croato è finito ai margini del progetto bianconero, dunque potrebbe partire con destinazione Qatar nei prossimi giorni Mario Mandzukic è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, il croato infatti non è stato convocato per il match che la Juventus giocherà domani contro la Fiorentina al Franchi, per l’anticipo della terza giornata di Serie A. Fabio Ferrari/LaPresse Di comune accordo le parti hanno preso ...

Juventus - a Firenze sarà CR7 a guidare la formazione bianconera : Mandzukic non convocato : Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare nei dettagli la gara contro la Fiorentina. Maurizio Sarri ha fatto le ultime prove di formazione anche perché la partita di sabato sarà alle 15 e perciò non ci sarà il tempo per fare la rifinitura mattutina.

Mandzukic Juventus - ipotesi Qatar : addio immediato? Tutti i dettagli : Mandzukic Juventus- Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus in maniera immediata aprendo le porte al Qatar, ipotesi valida fino al 30 settembre, data di chiusura del mercato. L'attaccante croato starebbe valutando alcune super offerte, ma bisognerà capire se l'attuale numero 17 della Juventus avrà voglia di confrontarsi ancora con il calcio europeo. Detto questo, non

Juventus - Mandzukic potrebbe essere ceduto entro settembre - interessa in Qatar : Il mercato resta uno degli argomenti più chiacchierati in questi giorni, soprattutto perché questo weekend la Serie è ferma causa sosta per le nazionali. Come è noto il calciomercato estivo nella maggior parte dei campionati europei è chiuso e quindi non dovrebbero concretizzarsi clamorosi trasferimenti in questo mese di settembre. Il 22 di questo mese chiude il mercato portoghese e proprio un giocatore della Juventus entro quella data potrebbe ...

Mercato Juventus - Mandzukic-Emre Can - non è finita : ecco la nuova ipotesi! : Mercato Juventus- CalcioMercato appena andato in archivio, ma attenzione ai piani della Juventus e di Paratici in vista dell'immediato futuro. Di fatto, come evidenziato nelle ultime ore, e come riportato da "Daily Mirror", Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus nel corso dei prossimi giorni qualora decidesse di prendere in considerazione alcune offerte dal Quatar, altrimenti

Juventus - Mandzukic a gennaio potrebbe andare in Cina - in partenza anche Perin : Da qualche giorno, il mercato ha chiuso i battenti, ma in casa Juventus ci sono ancora alcuni casi irrisolti. Infatti, Mario Mandzukic ha deciso di restare a Torino ma il suo futuro sembra comunque essere lontano dai colori bianconeri. Il croato è fuori dalla lista Champions e non sarebbe al centro del progetto di Maurizio Sarri. Perciò a gennaio Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juve. Nel corso di questa estate le pretendenti per il croato ...

Juventus - Mandzukic avrebbe chiesto cessione per esclusione dalla lista Champions League : La Juventus ha ripreso la preparazione in vista del match di sabato 14 settembre contro la Fiorentina, previsto per le ore 15:00, senza i nazionali. A proposito degli italiani (Bonucci e Bernardeschi), giovedì 5 settembre alle ore 18:00 saranno impegnati fuori casa con l'Armenia, mentre domenica 8 settembre alle ore 20:45 ci sarà l'ennesima trasferta, stavolta in terra scandinava, contro la Finlandia, alle ore 20:45. È tornato a dirigere ...

Juventus - Emre Can e Mandžukic fuori da lista Champions. Il tedesco : “Scioccante - rifiutato il Psg con la promessa che avrei partecipato” : Se il mercato in entrata ha consegnato a Maurizio Sarri rinforzi importanti in difesa e a centrocampo, con anche dei ritorni graditi all’allenatore toscano in attacco, come quello di Gonzalo Higuain che ha giocato le prime due gare di campionato da centravanti titolare, la lunga sessione di compravendite juventina ha lasciato qualche esubero di troppo nella rosa bianconera. E le prime conseguenze si sono viste nell’ufficializzazione ...

Calciomercato Juventus - discorso Rakitic rimandato a gennaio : Mandzukic verso l'addio : La sessione estiva è appena terminata, ma continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona, che è stato molto vicino al trasferimento a Torino nelle ultime ore della finestra estiva. Il giocatore croato è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed è molto apprezzato da tecnico bianconero Maurizio Sarri, ...