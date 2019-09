La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta | e nemmeno Franco Maresco | purtroppo

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia Non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

«La Mafia Non è più quella di una volta» - il ritratto grottesco di un Paese che ha dimenticato i suoi eroi : Quasi sempre le perle di un concorso brillano alla fine. Proiettato solo il 6 agosto, e dal 12 settembre al cinema, il nuovo imperdibile lavoro di Franco Maresco ha conquistato pubblico e giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2019 portando sullo schermo il ritratto potente di una società senza memoria, omertosa e anche un po' ignorante. Il racconto parte dal 25° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. È il 23 maggio 2017, in ...

Selfie col figlio del boss - l’AntiMafia : «Salvini chiarisca». Lui : non chiedo documenti a tutti : Il figlio di Francesco Matrone, noto come Franchino 'a belva, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una fotografia che lo ritrae a Modena con l’ex ministro dell'Interno. Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia chiede chiarimenti sulla vicenda

Mafia : I 'non ricordo' del poliziotto teste processo Borsellino - 'Io devastato - sto male' (2) : (AdnKronos) - Poi il pm Stefani Luciani gli mostra il documento che prova tutte le ore di straordinario fatte da Di Gangi in quel periodo proprio per la gestione di Scarantino. "Risulta che il 29 giugno 94 tra i componenti della squadra F ci fosse proprio lei e aveva fatto servizio 16-20 e 0-4, non

Mafia : I 'non ricordo' del poliziotto teste processo Borsellino - 'Io devastato - sto male' : Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - Tanti, troppi i 'non ricordo' del poliziotto sulla gestione dell'ex pentito Vincenzo Scarantino, che oggi viene sentito come teste al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio e alla fine il pm Stefani Luciani sbotta: "Ma non ricorda proprio niente, so

Mostra del Cinema di Venezia - l’ultima provocazione di Franco Maresco è La Mafia Non è più quella di una volta : I veri palermitani non parlano. Tra questi, dopo la recente sentenza di primo grado sulla “trattativa” Stato/mafia”, con la condanna per diversi ex membri delle istituzioni, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tiro ad alzo zero verso il proprio concittadino, la provocazione Cinematografica tutta italiana, arriva a Venezia 76, in Concorso, da Franco Maresco con La mafia non è più quella di una volta. Spin-off, ma anche ...

Franco Maresco snobba Venezia 76 - annullata la conferenza stampa del suo film in concorso “La Mafia Non è più quella di una volta” : La mafia non è più quella di una volta, nessuna conferenza stampa per il terzo film italiano in concorso a Venezia 76 Scelta a dir poco discutibile quella di Franco Maresco, regista del film “La ...

Mafia : Candiani - 'oggi gira in giacca e cravatta - non è riconoscibile' : Plermo, 3 set. (AdnKronos) - "Oggi la Mafia continua ad esistere, soprattutto è una Mafia che gira in giacca e cravatta, non si presenta in maniera riconoscibile". E' la denuncia del sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, a Palermo per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Mafia : Maria Falcone - 'grati a Dalla Chiesa - Sicilia non più come 37 anni fa' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Il 3 settembre di 37 anni fa molti palermitani pensarono che anche la speranza fosse morta assieme al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo, caduti sotto la furia dei kalashnikov di Cosa nostra

Mafia : vedova agente Russo - 'negli ultimi anni non è stato fatto molto nella lotta ai boss' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Negli ultimi anni non è stato fatto molto nella lotta alla Mafia, mentre negli anni Novanta era stato fatto tantissimo. Basta pensare a tutti gli arresti eccellenti, di boss e gregari di Cosa nostra". E' la denuncia di Filomena Rizzo, vedova dell'agente di scorta Domen

