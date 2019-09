Il materiale che scompare alla luce del sole

Fonte : agi

(Di lunedì 16 settembre 2019) Agire senza lasciare traccia, da oggi è possibile, domani, chissà, potrebbe essere la normalità. È questa la prospettiva offerta da Paul Kohl, uno degli scienziati che hanno ideato unche El Mundo definisce “del vampiro” e dietro c'è una ragione precisa: sparisce letteralmentedel. “Non è un oggetto che si degrada lentamente dopo un anno, come la plastica biodegradabile che vediamo sul mercato - racconta Kohl in un comunicato stampa - È un polimero chein un istante quando si preme un pulsante che avvia un meccanismo interno o quando viene a illuminato ddel". Il processo che permetterebbe potenzialmente a qualsiasi oggetto di dissolversi nel nulla si chiama depolimerizzazione e non è solo possibile (e stupefacente), ma anche regolarizzabile. Gli scienziati sono in grado di stabilire un determinato lasso di tempo prima che ...

