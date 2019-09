Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si spacca laa Milano. Due storici esponenti dellainterista oltre che già da tempo noti alle forze dell’ordine, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita, sono venuti alle mani sabato sera durante Inter-Udinese, dopo un diverbio nato sugli spalti. La motivazione, come racconta ladello Sport, sarebbe un coro «Vittorio uno di noi» – che laha dedicato a Boiocchi. Lo stesso Baiocchi ha avuto la peggio enotte, vittima di un malore, è stato operato per un’angioplastica. Questodi, su cui indagano gli investigatori, si inserisce, secondo gli inquirenti, in una più ampia lotta ai vertici dellanata a seguito degli episodi del 26 dicembre scorso nel pre partita di Inter-Napoli in cui perse la vita l’ultras dell’Inter Daniele Belardinelli. L'articolodidell’Inter ...

napolista : Gazzetta: regolamento di conti nella Curva Nord dell’Inter È accaduto durante Inter-Udinese, questa situazione è f… - OrrickItaly : RT @LegalTweet1: Regolamento Prospetto: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento Emittenti #LegalTweet - LegalTweet1 : Regolamento Prospetto: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento Emittenti #LegalTweet -