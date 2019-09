Elliott entra in Cnh con il 3% Nel mirino lo spin off di Iveco

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il fondo Usa guidato da Paul Singer vede una potenziale creazione di valore nel piano di Cnh di separare il business dei camiondalla sua più redditizia unità di macchine agricole

