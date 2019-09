Andrea Filomena risponde a Deianira Marzano | ' Prima di parlare | informati bene'

Ida Platano sente Andrea Filomena - Riccardo : “Mi hai preso in giro” : Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri preso in giro da Ida Platano? Si è chiusa definitivamente la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima puntata della nuova stagione tv di Uomini e Donne si è aperta con il botto. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati rispettivamente nel parterre femminile e maschile del Trono Over. Maria De Filippi ha concesso ampio spazio alla coppia che ha spiegato cosa è successo tra loro ...

Temptation Island - Andrea Filomena esplode : è scontro con Deianira : Andrea di Temptation Island risponde a Deianira Marzano dopo il gossip su Jessica: ecco cosa sta succedendo Deianira Marzano ha lanciato il suo ennesimo scoop: Andrea e Jessica di Temptation Island si sarebbero visti di nascosto. Il gossip è esploso dopo che l’ex coppia ha partecipato a una registrazione di Uomini e Donne e abbiamo […] L'articolo Temptation Island, Andrea Filomena esplode: è scontro con Deianira proviene da Gossip e ...

La Battistello e Andrea Filomena - ex di Temptation - potrebbero stare ancora insieme : Qualcosa di non troppo chiaro sta accadendo tra Jessica e Andrea: dopo l'addio a Temptation Island, la Battistello pareva intenzionata a conoscere meglio il tentatore Alessandro, ad oggi sul trono di Uomini e Donne. Durante la puntata del dating show della quale la ex coppia è stata ospite, proprio Jessica ha dichiarato di pensare ancora al suo ex, il quale però si è detto pronto a dare una seconda opportunità al loro amore. Ad oggi, però, ...

Andrea Filomena e Jessica Battistello si frequentano : avvistati a Firenze (RUMORS) : La coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è tornata prepotentemente al centro del gossip. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, i due si frequenterebbero in gran segreto. Jessica e Andrea sono due ex protagonisti di Temptation Island. All’interno del reality, il comportamento della giovane ha fatto molto discutere. La Battistello ha infatti mandato a monte il suo matrimonio, perché non più sicura del suo amore ...

Spoiler U&D : Jessica Battistello vorrebbe tornare con Andrea Filomena : Jessica Battistello vorrebbe tornare insieme ad Andrea Filomena. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata negli studi di Uomini e Donne. Oggi 13 settembre è stata registrata una nuova puntata del dating condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la conduttrice per le prime puntate ospita i protagonisti di Temptation Island per farli confrontare. Dall’incontro di Jessica Battistello e Andrea Filomena sono emerse delle importanti novità. ...

Temptation Island - Jessica nostalgica di Andrea Filomena ma lui ora pensa a Ida Platano : La Battistello mostra sui social l'abito nuziale e non nasconde la commozione, l'ex coppia vicina ad un riavvicinamento?

Uomini e Donne : Jessica Battistello commenta Alessandro Zarino sul trono - Andrea Filomena si consola con Ida Platano : La ragazza rompe il silenzio e commenta sui social la partecipazione dell'ex tentatore al dating show.

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : Ida Platano e Andrea Filomena - nuova coppia : Ci sarebbe del tenero tra dama bresciana e l'ex fidanzato di Jessica Battistello che si stanno frequentando da un mese.

U&D spoiler 1^ puntata trono over : Ida Platano e Andrea Filomena si stanno scrivendo : Venerdì 30 agosto sono state effettuate le prime registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni in merito a quanto accaduto, pare proprio che ci siano delle novità. Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello di Temptation Island e Ida Platano hanno dato il via ad una frequentazione telefonica. Il ragazzo, infatti, dopo aver interrotto la sua relazione con la donna, a causa dei comportamenti ...

Uomini e donne/ Ida Platano e Andrea Filomena... - Trono Over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono Over: Ida Platano tornerà nel programma? La presunta liason con Andrea Cerioli....

Anticipazioni U&D : Riccardo pensa a Ida - lei si sente con Andrea Filomena di Temptation : Sono tante e tutte molto interessanti le Anticipazioni che sono trapelate sulla 1^ registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e Donne. "Vicolo delle News", in particolare, fa sapere che il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è definitivamente interrotto: lui dice di provare ancora interesse per l'ex fidanzata, lei vuole voltare pagina e dichiara di avere un nuovo amico, che è stato protagonista di Temptation Island 6: Andrea ...

U&D : Andrea Filomena e Daniele Dal Moro probabili nuovi tronisti (RUMORS) : Uomini e Donne riapre ufficialmente i battenti. Maria De Filippi insieme a tutto il suo cast, nella giornata odierna, darà il via alle registrazioni del Trono Classico. Gli studi Elios di Roma sono, infatti, pronti ad accogliere i nuovi protagonisti dello show. Chi siederà sul trono? Per quanto riguarda i volti femminili, nei giorni scorsi sono state ufficializzate le troniste Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche; mentre al momento c'è ancora un ...

Temptation Island : Jessica Battistello difende Andrea Filomena : Jessica Battistello parla di Andrea Filomena: “Non c’è niente di male se…” Temptation Island ha diviso Andrea Filomena e Jessica Battistello. La coppia entrata nel programma già in crisi ha deciso di lasciarsi dopo il reality, Jessica infatti ha trovato nuovi stimoli con il single Alessandro Zarino, con il quale però non sarebbe al momento in corso nessuna storia. La Battistello in queste ore ha risposto alle domande ...

Temptation Island - Andrea Filomena e la nuova vita senza Jessica : arrivano i ringraziamenti speciali : Temptation Island, la nuova vita di Andrea Filomena senza Jessica. I ringraziamenti speciali. Dopo l'ultima puntata di Temptation Island, è apparso chiaro che per Andrea Filomena non ci...