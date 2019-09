Alla Leopolda Renzi è pronto a voltare pagina | ecco i 9 precedenti

E' l'ora degli appelli anti-scissione L'annuncio di Renzi Alla Leopolda : RUMORS/ Mentre l'ex capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato parla di "separazione consensuale", la scissione Renziana oggi ha una data, il 20 ottobre, ultimo dei tre giorni di kermesse Renziana alla stazione Leopolda. Li' dovrebbe partire il nuovo percorso Segui su affaritaliani.it

Pd - Franceschini a Renzi : “Non lasciare il partito”. Lui : “Parlerò Alla Leopolda”. Calenda : “Se ne vanno dopo aver occupato posti” : Il conto alla rovescia è iniziato: per sapere come sarà il futuro assetto del Partito democratico bisognerà aspettare domenica 20 ottobre, giorno di chiusura della Leopolda a Firenze. Solo allora si capirà se Matteo Renzi ha davvero intenzione di lasciare il Pd e fondare un suo partito, magari con la nascita di gruppi parlamentari autonomi. I giornali, in particolar modo il Corriere della Sera, danno l’operazione ormai per fatta: c’è ...

Pd - Renzi : Alla Leopolda sarò chiarissimo : 9.54 "Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze":lo ha affermato Matteo Renzi in un'intervista al Corriere fiorentino sulla sua possibile uscita dal Pd. Poi,parlando dell'assenza nel governo guidato da Conte, di ministri,viceministri e sottosegretari toscani: "L'interesse del Paese viene prima di quello dei singoli e io l'ho dimostrato. Detto ...