La gente si sente tradita | ma niente insulti a Mattarella | dice Salvini

"La gente si sente tradita" - dice Salvini : Nel criticare il presidente della Repubblica, il deputato venete Vito Comencini ha usato "toni sicuramente sbagliati" e "sono convinto che si debba mantenere il rispetto, ma è anche chiaro che la maggioranza degli italiani si sente tradita e presa in giro": lo ha affermato il leader leghista, Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera. "Siamo sempre lì: perché il Pd al governo", si è chiesto l'ex vicepremier, "a una ...

Torna prima dal lavoro - sente strani rumori venire dal terrazzo e chiama i carabinieri - cosa stava accadendo è sconvolgente : Un uomo era Tornato prima dal lavoro e si era messo a letto insieme ala moglie, ma , ad un certo punto ha iniziato a sentire dei rumori provenire dal terrazzo di casa e, preoccupato, ha chiamato i carabinieri. I carabinieri hanno trovato un uomo che si aggirava sul terrazzo e, dopo averlo interrogato, hanno scoperto che si trattava di un vicino di casa della coppia, amante della donna, che quando ha capito che il marito era Tornato a casa prima ...

Mafia : Palermo - a commemorazione Dalla Chiesa assente vedova agente Russo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Questa mattina Filomena Rizzo, la vedova dell'agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Dalla Chiesa e la giovane moglie, non ha partecipato alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini a 37 anni dall'agguato.