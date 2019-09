Di Maio propone al Pd un patto per l' Umbria

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 15 settembre 2019) “Tutte le forze politiche di buon senso facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che noi saremo disposti a sostenere esclusivamente con la nostra presenza in consiglio regionale, senza pretese di assessorati o altri incarichi. Ovviamente ci aspettiamo che tutti gli altri facciano lo stesso”. Così Luigi Diin una lettera alla Nazione in vista delle Regionali in. “L’può essere la culla di un nuovo modo di innovare la politica a partire dal locale, di un nuovo modo di fare imprenditoria coinvolgendo i giovani e il territorio”Il leader M5Squindi “uncivico”, che lanci un “candidato presidente fuori dalle appartenenze partitiche” e che sostenga “un programma innovativo, di punti veri e realizzabili. Un programma che possa ispirare serietà, fiducia e ...

