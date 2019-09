Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Non solo, ma viene contestato anche il peculato con l’appropriazione indebita di 2 milioni di euro a cinque dei 19 indagati a cui è stato notificato un avviso di conclusione dellesulladeidel Miur da parte dell’di. Un’inchiesta nata, come raccontato da ilfattoquotidiano.it a luglio 2017, dalla denuncia di due professori, Alessandro Del Nobile e Diego Centonze, che avevano segnalato diverse anomalie nell’utilizzo deidel ministero dell’Istruzione e dell’destinati alla ricerca ma utilizzati, secondo gli autori della denuncia, per altro. Anche per pagare gli stipendi di alcuni docenti. Queste irregolarità avrebbero riguardato, in particolare, la rendicontazione del Pon Ricerca e Competitività 2007- 2013, ottenuto dai gruppi di ricerca del Distretto Agroalimentare Regionale, il DA.Re, tra i cui soci c’è ...

fattoquotidiano : Università Foggia, concluse indagini per 19: truffa e abuso d’ufficio in gestione fondi Miur. In cinque accusati an… - Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: #AccaddeOggi Il #14settembre 2005 la campagna di scavo a San Lorenzo in Carmignano: il #Medioevo a due passi da #Fogg… - Camils10 : Su Facebook c'è gente che sostiene che i ragazzi del Sud sarebbero indirettamente responsabili del razzismo che ric… -