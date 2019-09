‘Non si affitta ai meridionali’ | finalmente qualcuno l’ha ridetto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Cari meridionali, bentornati sulla terra. Una terra a sud, piaccia o non piaccia. Una terra recentemente annessa alla Padania solo perché non è nemmeno poi l’Africa, ché tanto ci basta a sentirci importanti. Terroni altolocati, nel senso geografico del termine. L’audio del disprezzo, “razzista al 100%”, per un attimo però ci ricorda che siamo italiani, sì, e per questo veniamo prima. Ma italiani del sud, non proprio “prima prima”. Certo, sarà un caso isolato; certo, non tutti i leghisti cenno con i meridionali. Ma il ricordo del “non siai terroni”, “io non posso entrare”, “terùn terùn” sguaiato negli stadi è bene tenerselo a mente. Ché la questione non è se una povera scema nonai foggiani – si tenga la casa per insaccarci il cotechino che di brava gente del nord chesenza guardare l’origine ce n’è a migliaia -, il tema è l’averci riportato per un ...

