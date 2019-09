CorSport | Inter | Juve e Napoli | tutte in campo oggi Alle 23 sapremo se sarà un

CorSport : Inter - boom di abbonamenti per la Champions. Vendute 30mila tessere : Un vero e proprio boom di abbonamenti per la nuova Inter di Zhang, Marotta e Conte. Dopo i 40.000 abbonamenti venduti per il campionato, scrive il Corriere dello Sport, i tifosi ne hanno acquistati altri 30mila per la Champions League, nonostante la vendita sia iniziata da pochissimo. Con i suoi investimenti e i risultati ottenuti l’anno scorso, la famiglia Zhang è riuscita a riportare il grande pubblico a San Siro. All’esordio di ...

CorSport : Icardi vuole ricattare l’Inter - ma la società ha i video di tutti gli allenamenti : Icardi fa causa all’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ma questo oramai già si sapeva, quello che resta oscuro è il perché di questa mossa dell’attaccante argentino che il quotidiano sportivo motiva con un gioco di scacchi. Il pensiero che Mauro potesse fare causa alla società nerazzurra era nell’aria, ma tutto a bocce ferme e mercato chiuso, il fatto che invece si sia mosso a due giorni dalla chiusura del mercato, lascia ...

CorSport : L’Inter tenta Icardi : prestito (all’estero) - preceduto dal rinnovo : Sul Corriere dello Sport una possibile svolta nel caso Icardi. L’Inter avrebbe convinto l’argentino ad accettare un anno di prestito, solo per un club straniero. Prima, però, il club gli rinnoverebbe il contratto, che al momento scade nel 2021. Le possibili destinazioni dell’attaccante potrebbero essere il Paris Saint Germain, il Monaco e una new entry: l’Atletico Madrid. I Colchoneros inseguono con insistenza un attaccante, hanno nel mirino ...

CorSport : L’Inter continua a dire no a Icardi. Se la Juve lo vuole ora o mai più : Mauro Icardi non sarà tra i convocati contro il Lecce, scrive il Corriere dello Sport. E la cosa non sembra preoccupare l’attaccante argentino. Anzi, il suo entourage fa sapere che si aspetta l’esclusione anche contro il Cagliari. Icardi vuole rimanere a Milano, non si sa se spera di essere riabilitato, sicuramente, però, l’Inter ribadisce che non ce ne sono i margini. “Il muro resta alto e solido”. Se ...

CorSport : Se Icardi restasse all’Inter si rischierebbe la risoluzione contrattuale : Continua ad oltranza l’incertezza sul futuro di Mauro Icardi. Mentre il Napoli non fa mistero di essere in attesa di una risposta dal campione argentino, lui resta in silenzio e sembra attendere. Non si sa se la sua attesa sia per la Juve o solo per restare all’Inter. Fatto sta, come scrive il Corriere dello Sport, che Mauro è ai margini del progetto nerazzurro. Anche ieri si è allenato in disparte e appare quasi certo che non sarà ...

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

CorSport : La Lazio preme su Llorente ma Inter e Napoli hanno più carte da giocare : Su Llorente al momento è in vantaggio la Lazio, scrive il CorSport. Nel senso che i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sono ormai frequenti. Llorente è svincolato ma ha un costo proibitivo. A 34 anni compiuti chiede un triennale. Al Tottenham guadagnava 4 milioni netti: se intende tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese. La Lazio può offrire un biennale da 2-2,5 a stagione, non di più. Il fratello ...

CorSport : L’Inter ignora la lettera del legale di Icardi : La lettera dell’avvocato di Icardi all’Inter per chiedere che il suo assistito partecipasse alle partitelle è caduta nel vuoto. L’argentino continua ad allenarsi con il gruppo per poi separarsene quando inizia la parte tecnica della seduta. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ha completamente ignorato la lettera del legale di Icardi. l’ha considerata solo una mossa cautelativa in vista di un eventuale contenzioso futuro, che però, ...

CorSport : il legale di Icardi scrive all’Inter : vuole partecipare alle partitelle : Icardi continua il suo allenamento da separato in casa. Prima svolge con i compagni il lavoro atletico, poi, mentre loro lavorano su schemi e fanno esercitazioni tattiche in vista della partita contro il Lecce, lui si allena da solo. Separato dal gruppo, in una condizione di emarginazione che sottolinea ogni giorno la sua estraneità al progetto del club. Una situazione mortificante che va avanti da tempo e su cui interviene il legale ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

CorSport : Napoli e Inter in vantaggio sulla sovrabbondanza della Juve di Sarri (incapace di fare turnover) : A undici giorni dall’inizio del campionato (e venti dalla fine del mercato) quasi tutte le squadre sono ancora incomplete. Quella messa peggio è la Juventus, con troppi giocatori in più, da piazzare in qualche modo da qualche parte. Ogni allenamento è un rompicapo Una situazione imbarazzante, come l’ha definita Sarri, che soprattutto complica le sue giornate. Il tecnico bianconero non è particolarmente propenso alla rotazione, scrive ...