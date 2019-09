Ucciso con un pugno al volto mentre soccorre una donna aggredita | il signor Mario era un

Emanuele Tiberi Ucciso con un pugno - condannato a 5 anni l’amico Cristian Salvatori : È stato condannato a cinque anni per omicidio preterintenzionale Cristian Salvatori, il 34enne che un anno fa colpì con un pugno, uccidendolo, l'amico Emanuele Tiberi, 29 anni. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato. Pochi giorni fa Salvatori è passato dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora, misura che durerà fino alla sentenza definitiva.Continua a leggere

Piacenza - Bruzzone incontra con Sebastiani : “Non sa spiegarsi perché ha Ucciso Elisa” : "Non sa spiegarsi perché ha ucciso Elisa" così Roberta Bruzzone, consulente della difesa, dopo un colloquio con Massimo Sebastiani nel penitenziario di Piacenza. Seocndo la criminologa nel pollaio di Carpaneto non ci fu "aggressione, né lite". "Lei gli aveva chiesto di conservare una busta e che con quella non avrebbero più avuto la necessità di fare lavoretti e quindi la frequentazione si sarebbe ridotta. A quel punto gli è crollato il mondo ...

Déjà vu di una bimba di 6 anni - nella vita passata era un uomo Ucciso con un’ascia - la piccola è riuscita a far trovare lo scheletro di quell’uomo e far arrestare l’omicida : Una bimba di 6 anni di etnia Drusa è riuscita a far trovare lo scheletro di un uomo morto assassinato con un’ascia molti anni fa. La bimba ha detto che nella vita passata lei era quell’uomo che per motivi che non ricorda era stato ucciso da un amico con ascia e poi sepolto in un villaggio vicino a quello in cui ora abitava. La bimba abita in un villaggio nel medio oriente dove tutti credono nella reincarnazione. In particolare la ...

Cane Ucciso a badilate e cosparso di benzina. Denunciato contadino : Un contadino di Partinico, in provincia di Palermo, ha ucciso a badilate e cosparso di benzina un Cane randagio. L'uomo è stato Denunciato da i membri di una onlus locale. Prende a badilate un Cane randagio e, dopo averlo tramortito, lo cosparge di benzina. Una tortura spietata e crudele. Si perché parlare di maltrattamento, in casi come questo, è a dir poco riduttivo. La barbarie è stata compiuta da un vile badilante di Partinico, una ridente ...

Il finale de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 svela chi ha Ucciso Nola : perché non c’è una seconda stagione : Dopo averla trasmessa in sole 4 serate, l'ammiraglia Mediaset chiude la pratica della serie: la messa in onda de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 si conclude l'11 settembre con i tre episodi finali che sveleranno il mistero relativo all'assassinio di Nola Kellergan. La serie si conclude dopo essere stata trasmessa prima in due episodi a sera per due serate e poi con un accorpamento nei due appuntamenti successivi: vero è che ...

"Così ho Ucciso Elisa" : il racconto di Sebastiani - la lettera all'amico e la busta misteriosa : Tutta la vicenda di Elisa e Massimo e quella frase che avrebbe portato l'uomo, ossessionato da lei, a strozzarla nel pollaio...

Diabolik - Gaudenzi fa i nomi dei killer di Piscitelli : «Ucciso per il contrabbando in Africa» : «Non sono un pentito e non voglio collaborare con la giustizia. Voglio solo vendicare la morte di Diabolik e di Maurizio Terminali», un uomo che sarebbe scomparso in circostanze misteriose durante...

Brindisi - 19enne Ucciso al rione Perrino : forse aveva un appuntamento con qualcuno : La città di Brindisi è ancora sotto shock per quanto avvenuto la notte scorsa al rione Perrino, dove in via Tevere, intorno all'una del 10 settembre, il 19enne Giampiero Carvone è stato raggiunto da almeno tre colpi d'arma da fuoco, precisamente sparati con una pistola calibro 7,65. Al momento la dinamica della sparatoria è al vaglio della Squadra Mobile. Gli agenti sono diretti dal vice questore Rita Sverdigliozzi. Secondo le prime ...

Vigilante Ucciso a Napoli - uno dei ragazzi condannati in permesso premio per festeggiare i 18 anni : Protestano i familiari di Francesco Della Corte, il Vigilante ucciso un anno a fa sprangate mentre era in servizio nella...

