The I-Land | su Netflix la brutta versione di Lost

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Niccolò Sandroni The I-vuole essere unain formato miniserie tv, ma il “copia e incolla” dalla serie di J.J. Abrams è un fallimento The I-è una delle ultime arrivate nel catalogo die con i suoi due trailer antecedenti l’uscita si è presentata come una miniserie tv in stile. Prima di tutto presentiamo The I-. È una miniserie tv composta da sette episodi che si caratterizzano per un andamento sostenuto, privo di punti morti fin dal suo inizio. Il genere è un thriller psicologico con elementi di fantascienza. I protagonisti sono volti poco conosciuti, ad eccezione di Natalie Martinez, vista in Under the Dome, Kate Bosworth famosa per i film Superman Returns e 21, e Bruce McGill, attore di lungo corso presente in molti film e serie tv. La storia che vediamo in The I-si divide esattamente in due parti: una rivolta a presentare il mistero e ...

tutto_moda : RT @modartech: Un'anticipazione della collezione 'The Land of All' della nostra Alma Rinaldelli, studentessa del corso di Fashion Design, c… - modartech : Un'anticipazione della collezione 'The Land of All' della nostra Alma Rinaldelli, studentessa del corso di Fashion… - DancingDean : RT @tmwJackson: @MarinaHyde See the blazing land before us.Fa-la-la-la-la, la-la-la-la Strike the left and screw the poorest Fa-la-la-la-la… -