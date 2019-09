Nel 2050 l' Italia sarà più anziana e spopolata E potrebbe essere un problema

Ocse - Nel 2050 in Italia più pensionati che lavoratori : Entro il 2050, la popolazione Italiana potrebbe essere composta per la maggior parte da pensionati. Ad affermarlo e' l'Ocse, che nel suo rapporto

Ocse : Nel 2050 in Italia ci saranno più pensionati che lavoratori : Di fronte al rapido invecchiamento della popolazione, l'Ocse invita i governi a promuovere «maggiori e migliori opportunità di lavoro in età avanzata».

Più prevenzione su 25-40enni per evitare default Ssn Nel 2050 : Roma, 23 ago. (AdnKronos Salute) – L’Italia è tra i 3-4 paesi al mondo con l’età media della popolazione più alta, “questo comporta un ripensamento completo non solo dell’assistenza sanitaria ma anche del welfare. Nel 2050 ci saranno più anziani che giovani ed esploderà il problema della sostenibilità del Ssn. Occorre quindi agire oggi su chi ha tra i 25 e i 40 anni, con la prevenzione e stili di vita più sani, per ...

Nel 2050 il Mediterraneo rischia di essere più alto di 20 centimetri : (foto: PIxabay) I cambiamenti climatici sono già evidenti e lo saranno ancora di più in un futuro non lontano. Fra circa 30 anni, nel 2050, il mar Mediterraneo potrebbe essere salito di ben 20 centimetri e nel 2100 di 57 centimetri. A svelare questi dati è uno studio condotto da ricercatori italiani dell’università Radboud nei Paesi Bassi e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Gli scienziati hanno utilizzato i ...

Clima - von der Leyen : “L’UE carbon neutral Nel 2050” : “Dovremo attuare nuove iniziative più ambiziose per la lotta al cambiamento Climatico, vorrei che nel 2050 l’Unione Europea sia un continente carbon neutral, è un obiettivo ambizioso ma dobbiamo agire. Per questo cercheremo di introdurre un fondo di transizione per aiutare le regioni più colpite dal cambiamento“: lo ha dichiarato la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen, oggi a Roma al fianco del ...

Svolta “green” a New York : obiettivo emissioni zero Nel 2050 : Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento finalizzato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2040, il 70% entro il 2030. E’ un programma ambizioso quello del “Green New Deal” per lo Stato USA: l’obiettivo è eliminare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Entro questa data, infatti, ci si aspetta di poter avere energia da fonti che non prevedano ...

L’Ue di Von der Leyen : salario minimo europeo ed emissioni zero Nel 2050 : STRASBURGO – La presidente designata della Commissione europea Ursula von der Leyen è riuscita oggi qui a Strasburgo a scaldare i cuori di molti deputati, probabilmente una...