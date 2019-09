MotoGp – Dovizioso mantiene la calma a Misano | “ecco perchè incazzarsi non serve”

Andrea Dovizioso MotoGp - GP San Marino 2019 : “Partiamo da una situazione critica - ma siamo nella direzione giusta” : Per un pilota che un anno fa aveva dominato la gara, un decimo posto complessivo al termine del venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP non può certo far sorridere. Ad ogni modo, il padrone di casa Andrea Dovizioso, romagnolo doc, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il suo miglior tempo, 1:33.826, lo piazza ai confini della top ten, con 1.051 ...

MotoGp – Dovizioso mette in guardia la Ducati : “il tracciato di Misano ha poco grip - l’anno scorso eravamo più veloci” : Andrea Dovizioso analizza con lucidità la prima giornata di prove libere a Misano, conclusa con un 7° posto: il pilota Ducati sottolinea la mancanza di grip sull’asfalto Andrea Dovizioso ci tiene particolarmente a far bene nella gara del Gp d’Italia, ma il tracciato di Misano non sembra favorevole alla sua Ducati. Rispetto all’anno scorso la pista sembra avere meno grip e la Ducati ne risente in termini di velocità. ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : risultati e classifica FP1. Quartararo in testa - faticano Rossi e Dovizioso : Si sono concluse le FP1 del GP di San Marino nella classe MotoGP. In testa davanti a tutti c’è il francese Fabio Quartararo che precede di quasi 4 decimi Marc Marquez che, ha pensato di più al lavoro sulle gomme che al tempo. Un crono davvero ottimo quello del pilota del team Petronas e sarà sicuramente uno dei protagonisti nelle qualifiche di domani. Terza posizione per Maverick Vinales, mentre al quarto posto c’è la Ducati di ...

LIVE MotoGp - GP San Marino 2019 in DIRETTA : si inizia con la FP1 - Rossi e Dovizioso vogliono essere protagonisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.35 Buongiorno e benvenuti a Misano! inizia ufficialmente il weekend del GP di San Marino della MotoGP! La Yamaha vuole tornare alla vittoria a Misano – La preview del GP di San Marino – Le 5 domande del GP di Misano – Le parole di Marquez – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le parole di Rins – Le dichiarazioni di Rossi – Le parole di ...

MotoGp – Dovizioso come Leclerc? Andrea svela : “correre in Italia con Ferrari e Ducati è diverso. Se non sei Valentino Rossi…” : Andrea Dovizioso risponde al paragone Ferrari-Ducati in vista del Gp d’Italia: il pilota Italiano sottolinea le differenze fra le Rosse delle quattro e delle due ruote nelle gare di casa “Quando corri per la Ferrari non corri solo per una Casa, ma per una nazione intera“. In una recente intervista Charles Leclerc si era espresso così in merito alle sue sensazioni legate al Gp di Monza, gara casalinga nella quale ha ...

MotoGp - Andrea Dovizioso GP Misano 2019 : “Per fortuna sto bene. Le condizioni trovate ai test sono state diverse dall’anno scorso” : Al termine di una piccola sosta di due settimane, la MotoGP torna in Italia questo fine settimana per il tredicesimo appuntamento della stagione, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, sul Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Andrea Dovizioso è reduce da un brutto incidente a Silverstone, senza però grosse conseguenze, ed è pronto a sfruttare tutto l’entusiasmo del pubblico per reagire e tornare a battagliare ...

MotoGp - Dovizioso e l’incidente di Silverstone : “dopo mezz’ora ho ricordato tutto e… mi sono arrabbiato” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa a Misano, ripercorrendo anche gli attimi successivi dell’incidente di Silverstone L’ultimo Gran Premio non è stato certamente positivo per Andrea Dovizioso, finito in Clinica Mobile e poi in Ospedale per l’incidente che lo ha visto protagonista con Quartararo subito dopo il via. AFP/LaPresse Oggi il forlivese sta bene e si concentra sulla gara di Misano, dove tenterà ...

MotoGp - Dovizioso preoccupato in vista di Misano : “i test non sono andati bene - week-end complicato” : Il pilota della Ducati ha parlato in vista del Gran Premio di Misano, esprimendo le proprie sensazioni dopo la vittoria dell’anno scorso L’anno scorso riuscì ad imporsi al termine di una gara pazzesca, in questa stagione Andrea Dovizioso ha intenzione di ripetersi. Imporsi a Misano è una sensazione unica, emozioni indescrivibili che il pilota della Ducati vorrebbe riassaporare dopo dodici mesi. Alessandro La Rocca ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Andrea Dovizioso contro Marquez per il bis - ma attenzione alle Yamaha… : La Romagna si prepara al grande evento. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP è pronto ad alzare il suo sipario per un weekend che ci regalerà sicuramente grande spettacolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, la classe regina si sfiderà nel 13esimo appuntamento della stagione, per una tappa che racchiuderà in sé numerosi spunti di interesse. No, non stiamo parlando di discorsi inerenti il titolo ...

MotoGp - sospiro di sollievo per Dovizioso : “sono fortunato ad essere a Misano senza problemi fisici” : Il pilota della Ducati non vede l’ora di scendere in pista a Misano, per dimenticare definitivamente l’incidente di Silverstone Il Gp di Silverstone da dimenticare, mettendosi alle spalle la terribile caduta al via che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Andrea Dovizioso, dopo qualche giorno di convalescenza, è tornato a concentrarsi sul prossimo appuntamento di Misano, dove sogna di ottenere un grande ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Ducati - ora l’obiettivo è vincere più gare possibili. Misano pista favorevole per Dovizioso : Come e quanto possono cambiare le cose in soli sette giorni? Una domanda alla quale saprà certamente dare una risposta il nostro Andrea Dovizioso. Il forlivese è passato agli onori della cronaca come il killer del cannibale Marc Marquez in occasione del GP d’Austria, riconquistando qualche punticino in classifica e facendo esplodere di commozione un box che aspettava questo successo fin dal lontano Qatar. Un piccolo barlume di speranza ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Andrea Dovizioso cerca il bis dopo il trionfo 2018 - Valentino Rossi sogna il podio da profeta in patria : Il Mondiale MotoGP 2019 dopo due settimane di pausa è pronto a sbarcare in riva all’Adriatico, più precisamente sulla pista di Misano, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Una tappa imprescindibile del calendario in una delle culle dei motori come la Romagna. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli i protagonisti della classe regina tornano in scena per il 13esimo appuntamento del campionato e dovranno combattere ...

MotoGp - incidente Dovizioso-Quartararo a Silverstone : svelati i clamorosi dati degli air-bag dei piloti : L’azienda che fornisce gli air-bag ai due piloti ha reso noti i dati relativi all’incidente avvenuto a Silverstone subito dopo il via Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo si sono ormai messi alle spalle l’incidente di Silverstone, avvenuto subito dopo la partenza. Il pilota francese e quello italiano sono stati entrambi ricoverati in ospedale per monitorare la situazione in seguito ai colpi presi sull’asfalto, ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Ora sto meglio e sono concentrato su Misano - sarà difficile centrare il bis” : Un anno fa Andrea Dovizioso vinse in maniera dominante il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano, non lasciando scampo nemmeno a Marc Marquez. Un successo davvero brillante per il romagnolo che si presenta all’edizione 2019 con rinnovata fiducia ma, contemporaneamente, con buona dose di realismo. Secondo il portacolori della Ducati, infatti, quest’anno la musica sarà ben diversa. “Mi aspetto ...