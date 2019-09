Lecce | tragedia a Tricase | anziano paziente si getta dalla tromba delle scale | morto

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Un assurdo fatto di cronaca si è verificato questa mattina presto all'ospedale "Cardinale Giovanni Panico" di, nelse, dove undi 84 anni, ricoverato nello stesso nosocomio poiché doveva subire un intervento chirurgico, si è improvvisamentetoche si trovano all'interno della struttura. I motivi del folle gesto dell'uomo sono ancora tutti da appurare, anche se si ipotizza che potesse aver avuto paura dell'operazione a cui si doveva sottoporre. Da subito i carabinieri della locale stazione, intervenuti immediatamente sul posto, hanno escluso ogni altra ipotesi investigativa, se non appunto quella del gesto volontario. Tentativi di rianimarlo inutili I soccorritori sono giunti subito sul posto, e hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. La vittima sarebbe infatti morta sul colpo. Secondo ...

