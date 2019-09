Il siparietto tra De Luca e De Laurentiis al San Paolo sulle particelle inalate dai

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Un botta e risposta esilarante quello tra il presidente Dee Vincenzo Deal Sanche si sono incontrati durante il sopralluogo per la consegna dell’impianto, come emerge dal video di Napolitoday Sui lavori al SanDe: «Non era più facile dire Aurè falli tu i lavori e io in 15 giorni li avrei fatti?» De: «Ma se tu me lo dicevi, ti dicevo “Auré pagateli tu i lavori”» De: «No pagarli no, pagarli con i fondi europei che tu sei stato bravissimo a portare»dai calciatori De: «Martedì abbiamo il Liverpool, non può essere un problema che aspireranno questedi pittura?» I presenti in coro compreso De: «Abbiamo aperto le finestre» De: «All’italiana» De: «Fossero queste leche inalano i giocatori» De: «Ti stai esponendo. Dimmi a chi ...

