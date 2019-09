Il colore del mese | un settembre viola ametista

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) Dries Van NotenBea BongiascaAcne StudiosFossilRoger VivierEmilio PucciSies MarjanEsemplareVivienne WestwoodAquazzuraChloéAnn DemeulemeesterEtoile Isabel Marant CasadeiManila GraceEtnia BarcelonaChiara Boni La Petite RobeTom FordMykitaMiu MiuKate by L’Altra ModaMoschinoGucciDodoZaraSalvatore FerragamoMichael KorsEssentiel AntwerpFendiPinkoTopshopIl quarzoceo, meglio conosciuto come, è protagonista di una leggenda curiosa. Amethystos, dal greco, significa «colui che non si ubriaca». Questa pietra, infatti, dai tempi dell’antica Grecia, veniva messa all’interno del bicchiere per bloccare gli effetti della bevanda alcolica al suo interno. Tutto ebbe inizio dalla leggenda di Ovidio, secondo cui la ninfafu trasformata in cristallo da Diana, per sfuggire a Bacco. Il dio del vino, furioso, scagliò il suo bicchiere addosso alla ninfa, ormai dalle sembianze di ...

rubio_chef : Me ne frego di morire, me ne frego di Togliatti e del sol dell'avvenire. Se il sol dell'avvenire è rosso di color… - Eurosport_IT : R.I.P. Chester Williams ???? L'idolo di Nelson Mandela è stato stroncato da un infarto a 49 anni: era l'unico giocat… - Annamaddalenag : @capuanogio @MarioSironi Chissà se chi ha sempre fomentato odio ha capito che all gente normale non importa del colore della pelle. -