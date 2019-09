I fatti vostri | la nuova stagione in onda su Rai 2 dal 16 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il programma televisivo "I" tornerà insu Rai 2 dalle ore 11:00 (circa) di lunedì 16. La storica trasmissione mattutina ideata dalla mente di Michele Guardì continua quindi ad essere uno dei punti fermi nel palinsesto della secrete della Radiotelevisione Italiana. Alla conduzione sono stati confermati Giancarlo Magalli, che guida ininterrottamente il format daldel 2004 e "l'ex ereditiera" Roberta Morise che invece affiancava Magalli anche nella scorsa. Ogni settimana "I" occuperà la programmazione mattutina di Rai 2 dal lunedì al venerdì. Laedizione de I2019/2020 Nella giornata di lunedì 9son tornati inmolti programmi tradizionali di Rai 1, mentre dalla metà mattinata di lunedì 16ripartirà la classica trasmissione di Rai 2 "I". Come lo scorso anno, anche ...

UmbertoNew : @piersar62 @tiecolino @clastella2017 @Emanuel26848690 @Graziel65255465 @Stefbazzi @gael99 @albertissimo78 @byoblu… - lul4my : RT @flowelins: Vi svelo un segreto Se il vostro primo pensiero quando vi svegliate è giudicare negativamente la vita degli altri per motiv… - pomshey : se voi spiattellate i fatti vostri sui social perché non avete una vita poi non dovete rompere il cazzo se qualcun… -